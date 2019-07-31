Прожиточный минимум в регионе вырос на 527 рублей

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 233-ФЗ от 03.12.2012, постановлением губернатора Новосибирской области от 26.07.2019 г. № 191 установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области во II квартале 2019 года, сообщили в Новосибирскстате.

Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 11 738 рублей в первом квартале 2019 года 11 211 рублей), в том числе на трудоспособное население — 12 486 рублей (в первом квартале 11 908 руб); пенсионера — 9 440 (в первом квартале 9 033 руб); ребёнка — 12 037 рублей (в первом квартале 11 539 руб).

Отмечается, что в расчёте на среднего жителя структура прожиточного минимума состоит из расходов на: питание — 42% (4 932 рубля), оплату услуг — 25,4% (2 975 рублей), непродовольственные товары — 25,3% (2 969 рублей) и налоги — 7,3% (862 рубля).

Фото: pixabay.com, автор- Paolinio