Село уговаривают заниматься мясным животноводством

— Сегодня сельхозпроизводители Новосибирской области обеспечивают внутренний спрос в мясе говядины на 65%. За прошлый год в регионе произведено 42 тысячи тонн мяса говядины. В связи с этим развитие специализированного мясного скотоводства является для нас особенно актуальным, — заявил на совещании в правительстве региона вице-губернатор Новосибирской области Вячеслав Ярманов.

По словам министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко, сегодня в регионе мясным скотоводством занимаются более 240 сельхозорганизаций, в том числе 189 КФХ, а также 102 ЛПХ. На 1 января 2019 года в них содержались 40 тысяч голов КРС мясного направления продуктивности. За 2018 год прирост составил 4,6 тысячи голов или 13%. Поголовье маточных коров — 19 тысяч голов (+11%). Объем производства мяса от КРС специализированных мясных пород в 2018 году вырос на 10% — до 6,6 тысячи тонн.

Министр подчеркнул, что сегодня в регионе работают шесть племенных репродукторов: пять занимаются разведением герефордской породы, один — абердин-ангусской. Ведется работа по возобновлению статуса племенного репродуктора по разведению симментальской породы. Что касается мер господдержки КФХ, то сейчас в приоритете в регионе также находятся проекты, ориентированные на развитие мясного скотоводства.

Впрочем, по словам министра, для развития отрасли необходимо решить еще ряд проблем. Область столкнулась с ними при реализации профильной ведомственный целевой программы. Это отсутствие требований госстандартов на мясо говядины специализированных мясных пород. В результате высококачественное мясо скота обезличивается на мясоперерабатывающих предприятиях и закупается по ценам скота молочного направления. Это серьезно дестимулирует развитие отрасли. В регионе отсутствуют специализированные комплексы по откорму молодняка до высоких весовых кондиций, при выращивании скота используются высокозатратные технологии содержания и т.д.

— Статистика показывает, что наиболее активно мясное скотоводство развивается в крестьянско-фермерских хозяйствах. Если учесть, что в регионе зарегистрировано 1097 КФХ, сдающих отчетность, и около 190 тысяч личных подсобных хозяйств, то потенциал для роста у нас значительный, — уверен Лещенко. — С учетом географии размещения производственных предприятий с максимально эффективной логистикой предлагается развитие специализации по производству говядины путем создания трех откормочных площадок для молодняка на основе кооперации. В каждой природно-климатической зоне по одной. Технологически мы для этого созрели.

В 2019 году Минсельхоз предусматривал на эти цели в областном бюджете субсидии, которые планировалось направить на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство откормочных площадок (с единовременным содержанием не менее 5 тысяч голов) с убойным пунктом и последующей переработкой. По оценкам экспертов ведомства, эти объемы позволят предпринимателям выйти на уровень рентабельности. Средства на эти цели предполагается перераспределить с существующих лимитов господдержки мясного скотоводства. К концу 2020 года регион планирует увеличить поголовье мясного скота до 50 тысяч голов, маточное — до 23 тысяч, произвести 8 тысяч тонн мяса. При этом Лещенко отметил, что если будут предложены механизмы ускорения этого процесса, то область готова их рассмотреть.

Судя по словам замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Ренаты Бибарсовой, в ведомстве сегодня разрабатывается много программ для предоставления мер господдержки на всех этапах развития отрасли мясного скотоводства: от стартапа до переработки, а также замены лейкозного скота. Кроме того, минсельхоз совместно с Национальным союзом производителей говядины разработали типовую программу развития отрасли, которая сейчас продвигается в регионах России. В Сибири в ближайшее время она стартует в Иркутской области. Программа строится на кооперационных связях между участниками рынка, где каждый выполняет одну функцию в пределах одного финансового года: выращивание скота, производство кормов, племенная работа, забой, продажа скота в живом весе и т.д.

— У нас меркантильный интерес к этой теме, — прямо заявил, выступая на совещании в Новосибирске, гендиректор союза Роман Костюк. — Мы так хотим продвинуть Новосибирскую область в теме развития мясного скотоводства, чтобы покупать в регионе хотя бы 100 тысяч голов скота в живом весе. Мы готовы начать закупки уже с этого года. При развитии этой отрасли фермеры и муниципалитеты смогут, по нашим расчетам, ввести в эксплуатацию около 500 тысяч га неудобий.

Он пояснил, что сегодня только перерабатывающие российские предприятия испытывают колоссальный дефицит в сырье: десятки тысяч тонн в год. Ежегодно в России импортируются около 400 тысяч тонн говядины. Кроме того, существует очень хороший экспортный потенциал племенного скота за границу. Телки в возрасте 14 месяцев, отгруженные из России через племенную базу с соответствующими документами, стоят в Казахстане 90 тысяч рублей за голову. Во многих странах СНГ сейчас также делается акцент на развитие фермерства в мясном скотоводстве. Спрос на говядину как сырье растет в Китае, Иране, Катаре, Вьетнаме, Корее.

— Сегодня регионы России идут на применение типовых отраслевых решений, так как они понятны для банков, министерств и Корпорации МСП, то есть под них проще получить финансирование, — отметил Костюк.

Председатель комитета по АПК регионального парламента Олег Подойма поддержал планы Минсельхоза о развитии в регионе мясного скотоводства, но предупредил, что депутаты будут против перераспределения средств на это направления в рамках действующего бюджета.

— Мясное скотоводство требует поддержки. Мы обсуждали эту тему с начала 2019 года и пришли к совместному решению: поддержка должна увязываться с эффективностью вложений. Осенью это решение будет приниматься, — напомнил Подойма. — Но предоставлять ее за счет перераспределения рука не поднимается. Возможно, через дополнительное увеличение бюджета Минсельхоза области. Это будет позиция заксобрания.

В ответ Рената Бибарсова сообщила, что чем больше субъект федерации будет готов развиваться, поддерживать КФХ, тем больше он сможет получать финансирования из федерального бюджета.

— Сейчас Минсельхоз РФ переформатирует госпрограмму. С 2020 года единая субсидия разделится на две части: стимулирующую и компенсационную. Преимущественное право при получении господдержки будут иметь те регионы, которые готовы развиваться, повышать производство продукции, — говорит Бибарсова. — Например, Иркутская область заявила о готовности в три раза увеличить показатели, и уже их выполнила несмотря на то, что средства еще не распределены, финансирование программы в регионе выросло в 4 раза от первоначально рассчитанной суммы. Все зависит от желания регионов работать в тех направлениях, которые они для себя определяют приоритетными.

По итогам совещания Национальный союз производителей говядины и Минсельхоз Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе по разработке программы развития мясного скотоводства.

По данным Минсельхоза области, лидером по развитию мясного скотоводства в регионе является ООО «Сибирская нива» — 1384 головы, ИП Кулешев В.В. — 720 голов, ОАО «Озерное» — 665 голов. Еще в 12 хозяйствах, ИП и КФХ, содержится по несколько сотен голов мясного скота. В среднем, в одном КФХ региона содержится 50 голов. На развитие мясного скотоводства в рамках трех программ на 2019 год в областном бюджете заложено 108 млн рублей. Из федерального бюджета в регион поступило 88,6 млн рублей, в 2020 году запланировано 120 млн.

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