В Новосибирске после реконструкции открылось новое здание театра Афанасьева

Здание Новосибирского драматического театра имени Сергея Афанасьева, более 30 лет не имевшего собственной сцены, открылось после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Площадь здания — 3 тыс. м. Запуск новой театральной площадки позволил увеличить число посадочных мест в зале с 100 до 209. Оборудованы зрительское фойе и отдельное кассовое помещение. Для артистов и других работников оборудованы репетиционный зал, гримерные, студия звукозаписи, помещения для хранения декораций, реквизита, костюмов, выделены помещения под костюмерный, пошивочный и столярный цеха.

Присутствовавшая на церемонии открытия заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная сообщила, что на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» потратили 654 млн руб.

Первым представлением в театре стал творческий вечер, посвященный открытию нового здания и 35-летию театра. Уже на следующей неделе в театре пройдут премьерные показы спектакля по пьесе Леонида Леонова «Унтиловск».

Театр Афанасьева ранее занимал подвал и часть первого этажа общей площадью более 600 кв. м в одном из зданий в центре города. Мэрия Новосибирска решила предоставить театру двухэтажное строение, где ранее располагался кинотеатр «Пионер», предварительно проведя реконструкцию. Работы начались в 2020 году.

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