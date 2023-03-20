Составлен список изобретений, которые смогут изменить жизнь к лучшему

Ученые Рейкьявика в настоящее время разработали технологии, которые помогли бы удалять углекислый газ из атмосферы, так называемый комплекс Orca, пишет «Ъ». С его помощью удалять углекислый газ с воздуха стало возможным путем его минерализации. Кроме того, для этой цели разработана и технология прямого захвата воздуха.

Продолжило список полезных изобретений устройство, которое может помочь врачам. Это коммутатор Vocera Smartbadge. Его уникальность состоит в том, что он позволяет без отрыва от пациентов связываться с коллегами для решения важных вопросов, которые нельзя отложить.

Одна из зарубежных компаний изобрела дружелюбного робота Moxie для маленьких детей. Робот должен быть другом ребенку, помощником и тем, кто будет радоваться его успехам.

Следует отметить также важное изобретение в виде робота-дезинфектора для помещений, который способен удалять большое количество вредных бактерий и очищать постель. При этом само устройство небольшого размера: всего 13 см, а его вес — 220 граммов.

И завершает список немаловажных изобретений гриль от датской компании CasusGrill. Специалистам удалось доказать, что он может быть безопасным и экологически чистым. Корпус такой конструкции изготовлен из картона, поэтому она легкая и удобная в применении.

Ранее редакция сообщала, что ВОИР озвучило самые интересные изобретения, созданные с начала текущего года.

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