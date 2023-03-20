Ученые применят методы генной инженерии к лечению онкозаболеваний

Российский научный фонд подвел итоги конкурса грантов «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня». В числе победителей конкурса ― коллектив сотрудников Института цитологии и генетики СО РАН. Об этом сообщает пресс-служба ИЦиГ СО РАН.

Темой исследования стала роль основного архитектурного белка хроматина ― когезина в репарации разрывов ДНК. Цель данного проекта ― изучить влияние когезина на сохранение стабильности генома.

― ДНК – довольно длинная молекула и время от времени она рвется, что очень плохо для клеток и организма в целом. В частности, такие разрывы могут вызывать онкологические заболевания, ― отметил Нариман Баттулин, руководитель проекта, ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН.

Ученые придумали, как с помощью методов генной инженерии «отключить» когезин, но при этом сохранять клетку живой в течении достаточно долгого времени, и это открыло новые возможности для его изучения, в том числе ― в рамках выигранного гранта.

― Известно, что в процессе метастазирования раковых опухолей, ядра их клеток подвергаются механическому воздействию, когда они распространяются по организму, преодолевая межклеточное пространство. Согласно нашей гипотезе, когезин задействован в механизмах защиты клеточного ядра не только от разрывов, но и от таких механических воздействий. И если эта гипотеза подтвердится, то снижая уровень когезина в опухолевых клетках, можно сделать их более уязвимыми и тем самым снизить интенсивность распространения метастаз, ― пояснил Баттулин.

Но подчеркивается, что пока это только гипотеза, которую еще предстоит проверить в ходе проекта. На эту работу, согласно условиям гранта, у ученых есть четыре года и финансирование в размере 7 млн рублей ежегодно. Потом, в случае успешного результата, можно будет говорить о начале разработки собственно лекарственных препаратов, использующих этот эффект. Такая работа (вместе с циклом доклинических и клинических испытаний) также занимает несколько лет.

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