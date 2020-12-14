В Новосибирске появилась единственная за Уралом арт-библиотека — «Дом Да Винчи»

Отдел искусства Новосибирской государственной областной научной библиотеки получил оригинальную локализацию — он максимально близок к основному зданию на Советской, 6, но при этом вынесен за его пределы — в нижний уровень соседнего дома Rich House, на Коммунистической, 34. Экстраординарная эстетика этого здания пригодилась и при создании библиотечных помещений. Не будет преувеличением сказать, что доселе ничего подобного в Сибири не было: после новоселья арт-отдел НГОБН и сам стал концентрированным дизайнерским пространством.

На библиотеку в ее классическом понимании это место похоже минимально. Форм-фактором дизайна стала идея о том, что контакт с книгой по искусству (будь то альбом репродукций, архитектурных проектов или нот) требует больше читательской свободы и «одомашненности». Потому в новой библиотеке практически нет классических для читальных залов партообразных мест. Они заменены либо стойками с высокими стульями (на которую и стакан кофе удобно взять), либо мягкой мебелью, создающей разные оттенки уединенности и релакса. Это и классические диваны, и кресла-груши, и диваны-боксы, напоминающие растянутое по горизонтали кресло Шерлока Холмса. Все конструктивные и инженерные элементы — стены, осветительное оборудование, полы — тоже получили эстетическую проработку и дизайнерские акценты. Их имеет практически каждый квадратный метр пространства. Это либо стенные росписи (симбиоз классических фресок и граффити), либо дизайнерские светильники, либо экспонаты художественных выставок. Изменилась и самоидентификация арт-подразделения. На новом месте и в новой архитектурной трактовке оно получило и новые функции, и новое имя. Теперь это арт-платформа «Дом Да Винчи» — международный ресурсный центр культурных и образовательных инициатив региона. Он входит в общероссийскую семерку так называемых модельных библиотек — учреждений, с принципиально новым типом организации читательской среды. Продвижение формата за Урал началось именно с Новосибирска, ибо тут для такого дебюта больше всего объективных предпосылок.

— Нам очень повезло с локацией, — отметила куратор «Дома Да Винчи» Анна Галеева. — Это помещение максимально близко к базовому зданию, при этом имеет совершенно революционную эстетику и эргономику. На эргономическом аспекте я остановлюсь особо: в «Доме Да Винчи» практически нет ни порогов, ни перепадов уровней — что идеально для читателей с ограниченными возможностями. На Советской, 6 принимать колясочников мы не могли — там такой контингент не был учтен в принципе, ведь то здание изначально даже и библиотекой-то не было. Во-вторых, в культурную среду города мы вписаны буквально прицельно — попали в самый настоящий арт-периметр. Рядом с нами — самые значимые адреса Новосибирска: художественное училище, Новосибирский художественный музей, консерватория, офисы творческих союзов. Архитектурно-художественная академия и Университет технологий и дизайна тоже, к слову, совсем недалеко. Сейчас молодым художникам и дизайнерам очень нелегко найти площадку для экспозиционного старта. Она, как правило, будет либо «лофтом повышенной лофтовости» — какой-нибудь цех или ангар-гараж на отшибе, либо в офисном центре, в недра которого непонятно как попасть. А мы — и в центре, и с органичной конфигурацией. Наконец, сама улица Коммунистическая — это, пожалуй, самая плотная в нынешнем Новосибирске архитектурная среда. Тут огромное разнообразие архитектурных масштабов, форм и стилей. Она уютная и яркая, по-хорошему пестрая.

Выставочная составляющая работы «Дома Да Винчи» тоже будет насыщенной и расписана на несколько месяцев вперед. Сейчас это Константин Прусов, очень обаятельно играющий с русско-французскими кросс-культурными мотивами в проекте «Марфа в Париже», и Школа новой флористики Романа Штенгауэра, и омский график Анастасия Гурова — ее снежно-прохладные работы очень эффектно смотрятся на графитово-серых стенах кафетерия. Кафетерий тоже будет экспозиционным пространством.

— Арт-функция — практически у всех публичных помещений, за исключением, пожалуй, санузлов, — подчеркнула Анна Галеева — Фактически арт-библиотека — сумма нескольких пространств: фонд, выставочный объем и, наконец, коворкинг-зона для творчества, коллаборации и конференций. В выставочный зал конференц-пространство перетекает плавно. В сумме они — зона впечатлений. Сейчас мы активно привлекаем молодежный оркестр — они пользуются нотным фондом «Дома Да Винчи», а его конференц-зона будет служить площадкой для концертов оркестра — этаких концертов-квартирников. Кстати, понятия «концерт-квартирник» и «дом» очень органично сочетаются.

Обновленное подразделение НГОБН наладит партнерские связи с Российской государственной библиотекой искусств, Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы (ВГБИЛ) и московским представительством Итальянского института культуры. Имя арт-платформы делает связь с этим институтом абсолютно органичным.

— А еще именная принадлежность дома к Леонардо Да Винчи — это такая образная отсылка к единству науки и искусства, — поясняет Анна Галеева. — Во времена Да Винчи эти сферы именно так и воспринимались — смежно, без жесткого противопоставления. Образно говоря, Леонардо как раз и воплощал собой бесконфликтное сосуществование «физика» и «лирика» в одной личности.

Фото: Павел Комаров