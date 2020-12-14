«Новосибирск – Северу»: перспективы сотрудничества для научных учреждений

Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Северу» пройдут 14-18 декабря, 2020 года в онлайн формате в городах Губкинский, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут. Организатор – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Новосибирские научные организации рассматривают участие в мероприятиях как возможность презентовать новые разработки и образовательные программы.

Рахманова А. Р. представитель Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (ИТ СОРАН):

— Участие в Днях делового сотрудничества дает возможность ИТ СО РАН рассказать о себе и своих возможностях новой аудитории, найти новые площадки для реализации наших разработок в области нетрадиционной энергетики и переработки отходов. Это одни из активно развивающихся направлений в институте.

Бурило Н. А. директор ИТЦ «Сибстрин-инновация НГАСУ» (Сибстрин):

— Важность науки, обширный опыт проведения научных исследований и их положительные результаты, имеющиеся у НГАСУ(Сибстрин) позволяют осуществлять взаимный обмен информацией, научными и образовательными материалами, накопленным опытом по вопросам, касающимся проведения совместных научных исследований по направлениям подготовки, а также в проектной деятельности, расширение областей и направлений сотрудничества.

Ельцов И.Н. директор Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН:

— ИНГГ СО РАН традиционно сотрудничает с региональными и местными правительственными органами, а также компаниями, которые работают на Севере России. Северные регионы обладают уникальными ресурсами и возможностями, однако, бросают серьезные вызовы в процессе их освоения. Институт готов предложить свои инновационные разработки и услуги как в сфере городских технологий, так и в сфере поиска, разведки и добычи полезных ископаемых и снижения экологического ущерба от производственных процессов.

Реутов О.З. представитель ФГБОУВ «Новосибирский государственный технический университет»

— НГТУ проявляет интерес к рынку ХМАО и ЯНАО, готов принять участие в решении проблем, требующих инновации, с целью повышения эффективности производственных процессов. В университете имеются разработки инновационных материалов, продукции и технологии, не только опытные образцы, но уже серийно выпускаемые. Университет так же предлагает образовательные услуги и услуги по повышению квалификации.

В мероприятии Дней делового и экономического сотрудничества участвуют следующие Новосибирские научные организации: ФГБОУВ «Новосибирский государственный технический университет», «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, ФГБУН Институт нефтегазовой геолог​ии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН (ИНГГ СО РАН). Предприятия энергетического и нефтегазового сектора городов Севера уже подтвердили свое участие в переговорах в рамках Дней делового сотрудничества

Фото предоставлено организаторами