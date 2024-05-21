В Новосибирске появился IT-хаб VK

В коворкинге «Практик» открылся IT-хаб VK. На площадке работает более 100 сотрудников компании. Кроме того, в планах VK, создавать новые позиции и привлекать местных специалистов. Судя по сообщению компании, ей интересны разработчики уровня middle+ и senior.
— Открытие хаба состоялось в рамках программы VK по развитию IT-сообщества в регионах с высоким научно-техническим потенциалом. Программа включает в себя создание региональных хабов, проведение мероприятий для обмена опытом и привлечение на работу сильнейших IT-специалистов, —сообщили в пресс-службе компании
Напомним, в 2023 году VK открыла IT-хабы в Казани и Минске. Офисы компании также работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Всего в VK работает 15 тысяч сотрудников.
Ранее редакция сообщала о том, что у столичных работодателей резко вырос спрос на новосибирских «айтишников» уровня senior.
Фотография предоставлена пресс-службой VK.
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