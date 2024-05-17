У столичных работодателей резко вырос спрос на новосибирских «айтишников» уровня senior

За первый квартал 2024 года новосибирские ИТ-специалисты получили 17,9 тысяч приглашений на собеседование от работодателей из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 80% приглашений поступило от московских компаний, говорится в исследовании hh.ru. По сравнению с первым кварталом 2023 года, количество приглашений выросло на 65%, а с четвертым кварталом 2023 года — на 20%.

Как пояснила директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева, эту категорию работодателей интересуют специалисты уровня senior. На такую вакансию приходится одно резюме потенциального кандидата, то есть конкуренция за места отсутствует.

Эксперт полагает, что рост интереса столичных компаний к новосибирским айтишникам приведет к росту зарплат. Сейчас зарплата специалистов уровня senior в Новосибирской области варьируется от 229 885 до 344 828 рублей. Местным компаниям придется идти по этому же пути, либо вкладываться в развитие молодых специалистов. В этой категории на одну вакансию приходится 10.5 резюме.

— Однозначно, сильное преимущество будет у тех, кто умеет учить и эффективно готовить «джунов» под свои бизнес-задачи, — заявляет Екатерина Дегтярева.

Ранее редакция сообщала о том, что в колледжах и техникумах Новосибирска почти на 3000 увеличили число бюджетных мест.