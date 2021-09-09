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В Новосибирске появился первый автомат по продаже цветов

  • 09/09/2021, 10:00
Новости Новосибирска
Инициатор проекта намерен постепенно расширять сеть.

В ТЦ «Версаль» установили фломат, торгующий букетами цветов. Этот проект развивает индивидуальный предприниматель Валерия Ульрих совместно с компанией ООО «ИКСД», которая находится в Санкт-Петербурге и является разработчиком и производителем цветомата FStor. По данным rusprofile.ru, Валерия Ульрих зарегистрировала свой бизнес относительно недавно: 20 мая в селе Дубровка (Маслянинский район Новосибирской области). Основной вид деятельности предпринимательницы — розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах.

В автомате насчитывается 14 позиций букетов. Ассортимент разный: розы, хризантемы, георгины, герберы, орхидеи, есть букеты из конфет и игрушек. Стоимость букетов варьируется от 1000 до 3500 рублей в зависимости от сорта цветов. Автомат к оплате принимает как купюры, так и безналичный расчет. Цветомат видно из самого дальнего угла торгового центра из-за необычной капсульной формы и подсветки, а также аудиосопровождения.

Как утверждает Валерия Ульрих, автомат с цветами пользуется огромной популярностью:

— Композиции в нем долго не задерживаются, каждый день мы обновляем ассортимент, но вообще храниться цветы могут до 7 дней. Температурный режим примерно от +5 до +7 градусов. Я стараюсь не хранить букеты долго, каждому клиенту хочется получать свежие ассортимент.

Объем инвестиций в проект предприниматель назвать отказалась, но на сайте производителя цветоматы базовой комплектации стоят от 320 тысяч рублей.

— Конкуренция на цветочном рынке Новосибирска большая, но ставка в моем проекте сделана на быстроту сделки: пришел, увидел и купил, — рассказывает предприниматель. — Фломаты работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, они не требуют постоянного персонала и контроля. У меня есть специальное приложение, где отражается, сколько букетов сейчас в автомате, я сама занимаюсь их загрузкой. Кроме того, автомат занимает площадь всего в 1 кв. м, что позволяет его разместить там, где нельзя открыть полноценную цветочную лавку. Важно отметить, что фломат сам ведет бухгалтерию — фиксирует продажи и остатки

Расходы на рекламу проекта у Валерии Ульрих практически отсутствуют, так как фломат привлекает внимание потенциальных покупателей.

— Фломаты — конкуренты всем цветочным магазинам. Кроме скорости покупки, важным преимуществом фломата для покупателя является возможность самостоятельно выбрать готовый букет, — уверена Ульрих. — Это избавляет от необходимости ждать, когда флорист соберет букет, и дает возможность сразу получить представление о том, как будет выглядеть результат. При правильно подобранном местоположении цветомат дает высокий уровень окупаемости.

Однако месячный уровень прибыли автомата Валерия Ульрих корреспонденту Infopro54 также сообщить отказалась. Но, по словам предпринимательницы, бизнес она планирует масштабировать.

— На следующей неделе мы планируем поставить автомат в Marins Park Hotel Novosibirsk. Через 1,5 месяца придут еще фломаты, и их планируем расставить в торговых центрах, гостиницах и метро, — говорит Валерия Ульрих.

По данным 2ГИС, в рубрике «цветы» в Новосибирске зарегистрировано 653 позиции.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги :

цветы
фломат
новости
автомат


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