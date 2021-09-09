В бывшем военном городке в Новосибирске планируют открыть музей современного искусства

Министерство обороны готовится передать властям Новосибирской области территорию бывшего военного городка, на которой находятся исторические памятники. В одном из зданий планируется открыть музей современного искусства, сообщает ТАСС.

Речь идет о военном городке № 17, на территории которого находится более 30 зданий, признанных памятниками истории регионального значения. Решение о передаче земельного участка площадью 48 га принял глава Минобороны Сергей Шойгу.

— Мы очень надеемся, что (если) состоится все-таки передача исторических зданий военного городка, то одно из этих зданий мы отдадим под центр современного искусства и мы приступим к его реконструкции, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Она добавила, что городские власти разработали концепцию развития этой территории с учетом имеющихся там памятников архитектуры. Концепция разрабатывалась совместно с региональным Минкультуры, она поддержана «на всех уровнях».

— Мы сюда привлекли и Министерство культуры Новосибирской области, это была серьезная работа. Концепция была презентована мэру Новосибирска, она была утверждена. Мы понимаем, что эту территорию надо развивать комплексно. Мы презентовали эту нашу концепцию в том числе и [Игорю] Шувалову, руководителю ВЭБ.РФ. На сегодняшний день эта концепция поддержана на всех уровнях, — пояснила вице-мэр.

Напомним, мэрия Новосибирска и правительство Новосибирской области неоднократно заявляли о том, что планируют сделать Военный городок историко-культурной площадкой. Эту идею долго не принимал Минобороны РФ, у которого земля находилась на балансе, поэтому местные власти настаивали на передаче объекта в АО «ДОМ.РФ». При этом периодически появлялась информация о том, что этой площадкой, расположенной в развитом центре Октябрьского района, заинтересовались федеральные девелоперы.