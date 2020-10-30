В Новосибирске появится цифровая платформа регулирования дорожного движения

В рамках форума «Городские технологии» подписано соглашение между мэрией Новосибирска и АО «Мобилити груп» (технологический партнер НП «ГЛОНАСС») по внедрению на территории города проекта комплексной информационно-технической инфраструктуры «Умная улица/Умная дорога». Сейчас идет поиск пилотного участка, после чего начнется установка оборудования. Об этом на секции форума «Умный транспорт» сообщил, представляя проект, исполняющий обязанности гендиректора компании Никита Храмов. По его словам, у компании уже есть опыт реализации нескольких пилотных проектов в городах России. Так, на базе платформы V2X в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и ряде других российских городов внедряется система безопасности, которая устанавливается в городском электротранспорте, в частности в трамваях. Она своевременно оповещает водителя о том, что зазевавшийся пешеход может заступить на рельсы перед транспортным средством, а также при наличии препятствия на расстоянии 150 метров снижает тормозной путь трамвая. При попытке водителя совершить обгон система предупреждает его о встречном автомобиле, невидимом из-за едущего впереди транспортного средства, а также о невидимой в зеркалах опасности сзади или сбоку.

— Мы сейчас проводим в Новосибирске работу по созданию нескольких пилотных проектов таких платформ, — рассказывает Никита Храмов. — Здесь дорожная структура, общественный транспорт работают не всегда так, как нужно, не всегда мы приезжаем вовремя. В Новосибирске, как и других сибирских городах, без личного транспорта очень трудно. При этом в Москве использование личного автотранспорта становится невыгодно. Сейчас мы совместно с НП «ГЛОНАСС» заняты созданием единой стратегии развития всех транспортных систем, которая, во-первых, повысит безопасность участников движения, во-вторых, даст экономический эффект для муниципалитетов от роста популярности общественного транспорта.

Что касается безопасности, то, по словам представителя компании, на пилотном участке внедрение данной платформы позволит сократить время пути транспорта минимум на 15%, максимум — на 35%. Реализация проекта, по словам Храмова, будет проходить в Новосибирске в нескольких сценариях.

— На пилотном участке снизим время в пути, — рассказывает Храмов. — Время в час пик должно сократиться. Кроме того, сейчас разрабатывается законопроект по национальной платформе, которая фактически будет собирать всю информацию с интеллектуальных транспортных систем. Эти данные помогут создавать планы координации, давать рекомендации людям, что содержат эту структуру. Следующий сценарий — это приоритет общественного транспорта. Он будет реализовываться с помощью V2X, также будут использоваться детекторы транспорта. Мы дополним улицы Новосибирска видеодетекторами, которые разрабатываем самостоятельно. С помощью видеодетекции и аналитики станем получать двойные, а то и тройные данные. Плюс будем использовать сценарий с V2X на светофорных объектах и устройствах в формате планшета — в будущем возможно их предоставление для водителей автобусов, трамваев, чтобы оперативно получать всю информацию. Помимо общественного, сюда в аналитику попадает и специальный транспорт.

Следующий сценарий касается безостановочного проезда большегрузных автомобилей и, по мнению его авторов, поможет сохранить дорожное полотно улиц города на протяжении длительного времени. Наконец, последний сценарий касается парковочного пространства, он должен сократить время водителей на поиск парковки.

— На устройствах V2X, предоставляемых для теста, будет передача информации о свободной парковке на специальное устройство, и водитель сможет построить маршрут до свободного места, сократив время поиска парковки, — сообщает Никита Храмов.

По информации портала rusprofile, компания АО «Мобилити груп» зарегистрирована 9 сентября 2020 года в Москве. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Учредители — ООО «Урбантех» и НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий». Держатель реестра акционеров — АО «Новый регистратор». Генеральный директор — Александр Даварский.

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