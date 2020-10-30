Мобильное приложение «Город на ладони» создают в минцифре региона

— В этом году мы широко шагнули при исполнении задачи по созданию системы видеонаблюдения и видеоаналитики. Каждый день к системе подключаются новые видеокамеры, — сообщил на пленарном заседании форума «Городские технологии» министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Он напомнил, что для всех муниципалитетов поставлены формальные, но очень жесткие требования обеспечить видеонаблюдением спортивные объекты, а также места массового пребывания людей и взаимодействие с базами данных МВД. Сервисы распознавания лиц — это очень дорогостоящий процесс, связанный с высокоинтеллектуальными сервисами, поэтому он решается централизованно. В частности, по словам Дюбанова, уже есть ряд подключений по Новосибирску, которые видит МВД, может дистанционно обрабатывать получаемую информацию и своевременно реагировать.

— У нас заканчивается инсталляция системы видеонаблюдения и аналитики в гимназии №1. Она настраивается на распознавание лиц не только учеников и педагогов, но тех, кто приходит за детьми. Если человек находится в розыске, эта информация будет передаваться в правоохранительные органы, — говорит министр. — Сейчас к этой платформе подключается Затулинский дисперсный парк.

При развитии системы министерство опирается на мировой опыт и программную платформу FIWARE, которая используется во многих городах Европы и Азии. К работе привлекаются вузы: СИБГУТИ, НГУ, НГТУ. А также институты СО РАН, резиденты Академпарка и местные IT-компании: ООО «ГЕОКАД», ООО «Элтекс» (ELTEX), Smart Consulting и т.д.

— Новосибирск имеет серьезные возможности для реализации и разработки интеллектуальных платформ. Но мы столкнулись с проблемой обобщения и анализа собранной информации от локальных сетей, которые уже развиваются на территории города, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Число локальных систем дальше будет расти в геометрической прогрессии, как и объем информации, и с этим нужно что-то делать. Необходимо, чтобы собранные данные приносили какую-то пользу. Эта задача может быть реализована только за счет взаимного понимания не только между уровнями власти, но и между продуктами, которые мы разрабатываем. Мы на это настроены.

— Да, Новосибирск справился бы с этой задачей, но на местах в регионе не хватает профессионалов для настройки и обслуживания систем, — добавляет министр.

По мнению Дюбанова, преимущество платформенного подхода — это снятие головной боли с муниципалитетов по базовым сервисам, по размещению видеоархива большой глубины, по обслуживанию сложных решений.

Говоря о планах дальнейшей работы, Анатолий Дюбанов заявил, что министерство готово после окончания конкурса внедрения видеонаблюдения предоставить мэру Новосибирска мобильное приложение «Город на ладони».

— В этом приложении вы сможете просматривать изображения с видеокамер, причем не только с обзорных, но и с тех, которые расположены на/в подъездах домов. Эту информацию могут взять на вооружение службы ЖКХ и коммунальные предприятия, чтобы дистанционно отслеживать состояние территории и быстро решать возникающие вопросы, — заявил он.

Кроме того, ведомство планирует продолжить работу по взаимодействию с правоохранительными органами, чтобы им было удобно пользоваться программным комплексом. В перспективе к платформе планируется подключать новые модули: данные от ресурсосберегающих компаний, интеллектуальную систему экомониторинга, систему обеспечения общественной безопасности, систему управления общественным транспортом, городским освещением и т.д.

Платформа системы видеонаблюдения Netris CCTV развернута в Центре обработки данных правительства Новосибирской области. Она является частью «Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области». Платформа предназначена для обеспечения сбора и обработки данных, поступающих от различных автоматизированных систем обеспечения безопасности граждан, для прогнозирования, мониторинга угроз природного, техногенного, социального и экологического характера на территории региона.

В июле 2020 года, как сообщали Infopro54 в Минцифре, к системе были подключены более 200 видеокамер. В тестовом режиме проведены работы по интеграции Netris CCTV с системой видеонаблюдения алгоритмов распознавания лиц NtechLab, также шли работы по интеграции алгоритмов VisionLabs (входит в экосистему Сбербанка) и ООО «Центр речевых технологий». На тот момент ведомство приобрело лицензии на подключение до 1000 камер, а также модуль интеллектуальной обработки видео Netris с возможностью подключения до 2000 камер.

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