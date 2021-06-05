В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

Центр искусственного интеллекта МТС и правительство Новосибирской области в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о создании инновационного кластера технологий искусственного интеллекта для объединения учёных Новосибирского государственного университета и Сибирского отделения Российского отделения наук, специалистов МТС ИИ, производителей ИТ-оборудования, изобретателей и предпринимательских команд. Совместная деятельность участников кластера предполагает фундаментальные исследования компьютерного зрения, обработки естественного языка и периферийных вычислений, сообщила пресс-служба правительства региона.

Основой инновационного кластера технологий искусственного интеллекта станет филиал компании МТС ИИ в Новосибирске. Специалисты отделения также будут осуществлять практические разработки человеко-машинных интерфейсов и систем для управления умными городами.

— Новосибирская область — один их ключевых инновационных регионов России с огромным потенциалом для проведения научных и технологических разработок мирового значения. Создание ИИ-кластера, работающего по принципу открытости, позволит кооперировать возможности ведущих представителей бизнеса и академической среды, и при этом обеспечит возможность профильной подготовки студентов новосибирских вузов, — считает руководитель Центра ИИ Александр Ханин.

Андрей Травников отметил, что правительство Новосибирской области находится с компанией МТС, с АФК «Система» в давних партнёрских отношениях и ведёт много совместных проектов.