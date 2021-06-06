Сеть NAFTA24 в Новосибирске вскоре вырастет еще на две АЗС

Нефтетрейдер ООО ТК «Нафтатранс Плюс» и ООО «АЗС-Люкс» развивают сеть автозаправочных станций в Новосибирской области под брендом NAFTA24: сеть уже насчитывает три действующих АЗС, еще несколько планируются к запуску в ближайшее время, сообщила пресс-служба ООО «Юнисервис Капитал».

«АЗС-Люкс» является партнером и поручителем по первым двум облигационным займам ТК «Нафтатранс плюс». В рамках сотрудничества недавно была проведена реконструкция АЗС по адресу на ул. Кропоткина, ранее действовавшей под брендом «Лукойл» — с середины апреля станция начала работать под именем местного бренда NAFTA24 (третья по счету). Кроме того, идет работа на АЗС, расположенных на Мочищенском шоссе и ул. Б. Хмельницкого, которые также «переоденутся» в бренд NAFTA24. Уже в июне-июле планируется открытие АЗС на улице Б. Хмельницкого, далее в августе — на Мочищенском шоссе. На этих станциях планируется открытие бесконтактной автомойки и установка зарядок для электромобилей. Помимо основных видов топлива, на ул. Б. Хмельницкого будет представлено газомоторное топливо в рамках крупного совместного проекта с «Газпром».

«Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%. Компания занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах, общим объемом 8,4 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске. Совместно с партнерами «Нафтатранс плюс» полностью обеспечивает всю цепочку бизнес-процессов — от закупа нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, в том числе и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС.