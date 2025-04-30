В Новосибирске представили восемь территорий для благоустройства

Всероссийское голосование за объекты, которые будут улучшены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», стартовало 21 апреля. Новосибирск выдвинул восемь территорий, претендующих на обновление.

Заместитель начальника управления – начальник отдела управления озелененными общественными пространствами мэрии Новосибирска Евгения Перова отметила, что для сквера им. Калинина, Ельцовского парка и сквера «Кировский» уже подготовлены все необходимые документы, включая дизайн-проекты и сметы. Также разработаны проекты для парка им. Кирова, набережной в микрорайоне ОбьГЭС и концепция для парка «Сосновый бор». Эти территории участвовали в голосовании в прошлом году и получили значительную поддержку, но не стали лидерами. В этом году к ним добавились новые объекты, такие как территория у озера на ул. Лазурной, где проводился опрос общественного мнения, и территория на ул. Твардовского, для которой сейчас готовятся материалы.

До 12 июня жители Новосибирска могут отдать свой голос за понравившийся проект. Победитель получит федеральное финансирование в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Октябрьском районе предлагается преобразить территорию у озера на улице Лазурной, создав тематическую зону, посвященную городу-побратиму Минску.

Дзержинский район представляет сквер имени Калинина, давно полюбившийся местным жителям. Проект благоустройства предполагает создание дорожек, в том числе для скандинавской ходьбы, озеленение, новое освещение, детскую и спортивную площадки, скейт-парк, площадку для дрессировки собак, эстраду, а также установку новых лавочек и урн. Территорию украсят живые изгороди, взрослые деревья и ландшафтные элементы.

Ленинский район выдвинул парк имени Кирова, один из старейших и популярных парков на левом берегу. Реконструкция направлена на возрождение парка в классическом стиле. Проект предусматривает функциональное зонирование, новые покрытия для дорожек, современное освещение и ландшафтную подсветку. В парке появятся тематические сады с вазонами и скульптурами, новая навигация, парковая мебель и эстрадная площадка.

В Центральном округе планируется обновление Ельцовского парка (вторая очередь), простирающегося от Красного проспекта до ул. Танковой, 24. Первый этап работ был реализован благодаря сотрудничеству с ГК «Химметалл». Проект предусматривает создание входных зон со стороны Красного проспекта (ул. Кавалерийская), ул. Ипподромской и ул. Кропоткина. В парке появятся удобные маршруты для всех категорий граждан, включая маломобильных, а также велосипедные и экологические дорожки. Для активного отдыха предусмотрены детская, спортивная и смотровая площадки. Также будет оборудована зона для выгула собак, пункт проката спортивного инвентаря и кафе с удобствами, включая комнату матери и ребенка. Территорию парка озеленят, установят скамейки, урны и систему видеонаблюдения.

В Первомайском районе предлагается отдать голос за благоустройство территории на ул. Твардовского (в районе микрорайона «Берёзовое», напротив дома № 22). Ранее здесь располагался сквер, от которого остались лишь фрагменты дорожек, а сама территория находится в заброшенном состоянии.

Калининский район представил проект реконструкции парка «Сосновый бор». Планируется обновление участка площадью 8,4 га, прилегающего к ул. Учительской, а также территории в верховьях ручья Сухой Лог – правого притока реки Ельцовки-1 (около 5 га). В парке сохранились элементы старой инфраструктуры, такие как аттракционы и каток. Проект включает в себя создание входных зон, инклюзивной спортивной зоны с универсальной площадкой, обновление воркаута, организацию игровой площадки с песочницей и водными элементами, а также реконструкцию хозяйственной зоны.

В Кировском районе планируется преобразить сквер «Кировский» на улице Петухова, создав комфортное пространство для отдыха. Проект включает в себя зеленый зал ожидания под открытым небом, место для проведения мероприятий, выставок и ярмарок, временную сцену, кофейню и велодорожки. Также планируется восстановление фонтана.

В Советском районе предлагается благоустроить набережную Обского водохранилища на ул. Новоморской (микрорайон ОбьГЭС). Набережная может стать привлекательным местом, подобно Михайловской набережной. Проект предусматривает озеленение, создание прогулочных аллей, велосипедных и беговых дорожек, игровой и спортивной площадок, установку арт-объектов, навигации, пунктов проката и административного павильона.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев призвал горожан принять участие в голосовании за территории, которые будут благоустроены в следующем году. Посмотреть проекты и оставить свой голос можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.