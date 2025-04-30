Чёрная неблагодарность: силовики разрушили планы мигрантов «откосить» от постановки на воинский учёт

В поисках новоиспечённых россиян, не вставших на воинский учёт, правоохранители нагрянули в крупный торговый склад в Ленинском районе Новосибирска.

Как сообщили в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону, почти все рабочие были без документов. Проверяющим они пояснили, что их паспорта находятся у бригадира.

— Сами они снимают квартиры и живут по пять-шесть человек. Некоторые живут прямо на складах. Знание российских законов никакое! А понимания, что нужно отдавать долг стране, которая их приютила и обеспечивает, полностью отсутствует. Нашим офицерам пришлось разъяснять мигрантам их обязанности. К сожалению, все приезжие нацелены на извлечение прибыли, а не службу в армии, — пояснил VN.ru источник в ведомстве.

Собеседник добавил, торговый склад принадлежит компании ПЭК, занимающейся грузоперевозками на территории России и за рубежом. Всего было проверено 34 мигранта, из них 12 человек доставили в военные комиссариаты и поставили на воинский учёт.

Напомним, в Госдуме РФ предложили повысить налоги гастарбайтерам до 30%. Авторы законопроекта напомнили, что сейчас ставка для иностранцев, работающих по патенту, составляет от 13 до 22%, что существенно ниже ставки для всех остальных мигрантов. По мнению депутатов, предлагаемые изменения в Налоговый кодекс РФ позволят пополнить бюджет и направить средства на развитие регионов и поддержку семей с детьми.

Ранее редакция сообщала о том, что первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил ввести должность омбудсмена по правам мигрантов, в чьи полномочия должно входить рассмотрение жалоб, поступающих от иностранцев.