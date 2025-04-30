Новосибирских продавцов фальсификата и контрафакта лишат доступа к маркетплейсам

Кардинальное решение проблемы фальсификата на цифровых площадках предложили в Госдуме. Селлеров, реализующих незаконную продукцию на маркетплейсах, могут навсегда лишить возможности продавать на Ozon и Wildberries. Такую идею в разговоре с ТАСС выдвинул глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

— Считаю, что таких продавцов нужно навсегда отстранять от возможности продавать на цифровых площадках после официально установленного факта реализации продукции в обход законодательства, — сказал он.

Одновременно, по его словам, нужно усилить меру ответственности за продажу фальсификатов самих цифровых площадок. С этой целью глава комитета предложил проводить проверочные мероприятия на всех маркетплейсах.

— Ситуация с подтвержденным фактом продажи на маркетплейсах кремов с бензолом в составе показала, насколько продавцы оторваны от реальности. Очевидно, что у них свои цели заработать, а какими способами неважно, — отметил Леонов.

Уточним, ранее из продажи отозвали партию крема Effaclar Duo бренда La Roche-Posay. В составе косметического средства обнаружили бензол, способный вызвать рак, а также нанести наследственное генетическое поражение клеткам эмбриона человека. Проведя ряд проверок, Роспотребнадзор сообщил, что в составе кремов, продающихся на Wildberries, бензол тоже был обнаружен.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко в разговоре с корреспондентом Infopro54 назвал позицию парламентария очень жесткой. Отстранение селлеров от торговых площадок в конечном итоге самым негативным образом скажется в том числе и на экономике страны в целом.

— В таком случае нужно лишать статуса предпринимателя каждого человека, нарушившего закон о торговле. И тогда уже завтра в нашей стране не останется бизнеса. К тому же не нужно забывать, что в офлайн-торговле фальсификата не меньше, чем в онлайне. При этом в мире цифровизации сегодня намного проще синхронизироваться с маркетплейсами и давать возможность недобросовестным продавцам выходить на «светлую сторону», — утверждает эксперт.

С селлерами нужно вести серьезную разъяснительную работу, всячески способствуя их выходу в «светлую зону», убежден Алексей Москаленко. Сами же маркетплейсы уже активно движутся в сторону обеления рынка.

— Сейчас маркетплейсы ведут активную синхронизация с тем же «Честным знаком». И в самое ближайшее время они смогут самостоятельно выявлять недобросовестных селлеров. После чего скорее всего последует либо блокировка, либо штрафы, либо и то, и другое. Но они точно не будут закрывать продавцам путь назад. Метод тотальных запретов здесь точно не поможет, а только затормозит этот очень действенный двигатель экономики, ее драйвер, — говорит он.

На данный момент, как у правительства, так и у Минпромторга довольно много инструментов, позволяющих вывести селлеров в правовое поле. И никаких дополнительных мер регулирования не нужно, резюмирует президент Ассоциации представителей электронной торговли.

Ранее редакция сообщала о том, что в онлайн-торговле набирает обороты новая разновидность вымогательства денег у предпринимателей.