В Новосибирске прекратили дело против академика РАН Сергея Багаева

Следствие прекратило уголовное дело в отношении научного руководителя Института лазерной физики (ИЛФ) Сибирского отделения РАН, академика РАН Сергея Багаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на адвоката Багаева Геннадия Шишебарова.

— Дело прекращено за отсутствием состава преступления, Багаеву разъяснено право на реабилитацию. Постановление о прекращении вынес следователь второго отдела следственного управления СК России по Новосибирской области Попов, — подчеркнул Геннадий Шишебаров.

В феврале прошлого года ТАСС сообщал, что в отношении ученого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). В 2017 году институт заключил контракт стоимостью 2 млн рублей на разработку оптической системы лазера с дочерней коммерческой структурой института, которой руководил академик Багаев. Все работы по контракту выполняли сотрудники ИЛФ на оборудовании института, в связи с чем следствие посчитало договор фиктивным.

Изначально дело, связанное с интеллектуальной собственностью, расследовалось специальной следственной группой при региональном ГУ МВД. В декабре дело было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Защита Багаева обратилась в РАН с жалобами на ход следствия, после чего в дело вмешалась Генпрокуратура РФ. По ее указанию прокурором области материалы были изъяты и переданы в Следственный комитет, который впоследствии и принял решение о прекращении дела.

В октябре 2021 года по тому же эпизоду уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении директора института Алексея Тайченачева. Сообщалось, что он подозревается в заключении незаконного контракта с коммерческой дочерней структурой института. В феврале прошлого года это уголовное дело было прекращено.

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