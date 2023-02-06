Новый министр строительства назначен в Омской области

Представление нового куратора строительной отрасли Александра Рашко состоялось в понедельник на аппаратном совещании регионального кабинета министров под руководством губернатора Александра Буркова.

Глава региона поставил первые задачи перед новым руководителем в части действующих строек.

— Ваша первоочередная задача — провести аудит по всем строительным объектам, определить статус работ по каждому из них. По итогам жду предложения по мерам, которые назрели в отношении ряда подрядчиков — расторгаемся и ищем новых, либо значительно ускоряемся по темпам строительства, — отметил Александр Бурков, губернатор Омской области.

Александр Рашко с 2006 года работал инженером. С 2011 года работал в Федеральном казенном учреждении «Федеральное управление автомобильных дорог Урала» ведущим экспертом дорожного хозяйства. В 2012 переведен на должность заместителя начальника отдела. В 2017 году назначен начальником отдела строительства автомобильных дорог. С 2021 года принят в казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» на должность заместитель директора.

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