В Новосибирске приступили к комплексному ремонту дорожных объектов по нацпроекту БКД

— В этом году город получил дополнительно на ремонт дорог 1 млрд 300 млн рублей из бюджета Новосибирской области, — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — В этом году по проекту «Безопасные качественные дороги» предстоит выполнить большой объем – привести в нормативное состояние 14 дорожных объектов общей протяжённостью более 19 километров. Это улицы Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительская, 25 лет Октября, Гоголя, Авиастроителей, Тюленина, Воинская, Выборная, Балтийская, Дачная, Автогенная, Героев Революции.

В настоящее время определены подрядчики на все объекты БКД. Общий объем финансирования составляет 1 млрд 218 млн рублей.

По словам директора МКУ «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова, особенностью этого года заключатся в том, что все 14 объектов делаются комплексно.

— Помимо ремонта проезжей части, мы также ремонтируем тротуары, восстанавливаем газоны, меняем и восстанавливаем бордюрный камень, как дорожный, так и садовый. Также будут выполнены работы по нанесению дорожной разметки, восстановлению и установке недостающих дорожных знаков, — добавил Хихлов.

С начала мая к ремонтным работам на ул. Авиастроителей приступила подрядная организация ООО «СтройСити», с которой 5 февраля был заключен муниципальный контракт. Контрактом предусмотрен ремонт улицы на участке от ул. Трикотажной до ул. Учительской протяженностью 900 метров. Площадь ремонтного участка – 14 250 кв. метров. Стоимость работ составляет 70 млн рублей.

Виктор Хихлов пояснил, что улица Авиастроителей включена в программу для обеспечения связи между ул. Трикотажной и проспектом Дзержинского, а также ул. Учительской, отремонтированными в минувшем году. В рамках контракта будут проведены ремонтные работы по исправлению продольного и поперечного профилей покрытия путем фрезерования и устройства выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, замене дорожных бортовых камней, устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, замене/установке садовых бортовых камней, ремонту/устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройству газонов, подъему существующих смотровых и дождеприемных колодцев с применением литого асфальтобетона, нанесению дорожной разметки и замене (восстановлению) дорожных знаков.

На сегодняшний день выполнено стопроцентное фрезерование, демонтаж садового поребрика – около 60 % и установка – около 35 %, рассказал директор ООО «Стройсити» Максим Клипиков.

Кроме того, согласованы составы на асфальтобетонную смесь, поэтому можно начинать укладку нижнего слоя. Работы ведутся круглосуточно. Так, установку бордюров, которую невозможно выполнить ночью из-за освещения, осуществляют днем.

— А непосредственно укладку асфальтобетона будем стараться выполнять в ночное время, чтобы как можно меньше было движения машин, – отметил Максим Клипиков.

Ожидается, что ремонт будет завершен в конце августа. Гарантийный срок на результат выполненных работ составит четыре года с момента подписания акта приемочной комиссии.

Строительный контроль по объекту в рамках муниципального контракта ведет ООО «Строительная лаборатория». Общая стоимость контракта – более 1,3 млн рублей.