Дезертира Владимира Высоцкого осудили на 5 лет за побег в Новосибирске

Владимиру Высоцкому вынесли приговор в Новосибирске.

— Военнослужащий с целью уклониться от прохождения военной службы 24 декабря 2022 года самовольно оставил воинскую часть и убыл по месту своего жительства, — говорится в сообщении 2-го Восточного окружного военного суда.

Он не хотел возвращаться в часть, а также к исполнению своих воинских обязанностей, отмечают в суде. Высоцкий неофициально трудоустроился и таким образом зарабатывал.

22 ноября 2023 года он добровольно явился в военный комиссариат.

Ему назначено наказание – 5 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщал о том, что за новогодние каникулы 5 лет колонии получил военный в Новосибирской области.