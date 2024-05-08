Дезертира Владимира Высоцкого осудили на 5 лет за побег в Новосибирске

Владимиру Высоцкому вынесли приговор в Новосибирске.
— Военнослужащий с целью уклониться от прохождения военной службы 24 декабря 2022 года самовольно оставил воинскую часть и убыл по месту своего жительства, — говорится в сообщении 2-го Восточного окружного военного суда.
Он не хотел возвращаться в часть, а также к исполнению своих воинских обязанностей, отмечают в суде. Высоцкий неофициально трудоустроился и таким образом зарабатывал.
22 ноября 2023 года он добровольно явился в военный комиссариат.
Ему назначено наказание – 5 лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщал о том, что за новогодние каникулы 5 лет колонии получил военный в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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