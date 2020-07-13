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Выборы 2020

Стали известны имена некоторых новых кандидатов от КПРФ

Полный список в партии не разглашают до регистрации.
  • 13/07/2020, 17:15
Автор: Евгения Серёгина
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«Кое-где не выставили кандидатов даже номинально».

По результатам конференции реготделения КПРФ определились кандидаты в депутаты заксобрания и горсовета Новосибирска. Первая тройка сюрпризом не стала. Как ранее и предполагали эксперты, ее возглавил лидер новосибирских коммунистов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, которому предстоит выступить против главного областного единоросса — губернатора области Андрея Травникова. Однако то, что Локоть не останется на депутатство, подтверждают и в самом реготделении партии. Кому достанется освободившийся мандат, коммунисты решат, исходя из результатов региональных групп. Вторым номером в списке так же «традиционно» выступил вице-спикер заксобрания Владимир Карпов, третьим — руководитель областной федерации профсоюзов Александр Козлов.

Что касается остальных кандидатов от КПРФ, помимо тех, о которых сообщалось ранее, то пока их состав в обкоме КПРФ не разглашают.

 До подачи документов в избирком не публикуем их,  сообщает завотделом агитации и пропаганды обкома КПРФ Глеб Черепанов.  15-го ориентировочно обнародуем списки. Пока только тройка: Локоть, Карпов, Козлов.

Не раскрывает карты и Владимир Карпов, тем не менее озвучивший имена нескольких действующих депутатов, которые точно не будут избраны в заксобрание от КПРФ. Во-первых, как уже сообщалось, это зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко, которая будет избираться от «Единой России» на территории Бердска. От коммунистов же, по информации редакции, Бердск представит депутат местного городского совета, ветеран военной службы, учитель Бердской СОШ №11 Андрей Некрасов (округ №16), занимающий также вторую позицию в соответствующей региональной группе. Помимо Некрасова, в региональную группу также входят гендиректор ООО «Пульс-Про» Дмитрий Титов и экс-замглавы Искитимского района Александр Обрывко.

Вторым покинувшим коммунистические ряды депутатом стал директор и учредитель ОАО «КТД» Денис Поволоцкий, избранный в заксобрание по списку КПРФ в Калининском районе. Его выбытие, по словам Карпова, связано с производственной необходимостью. Напомним, что ранее источник редакции в качестве причины ухода Поволоцкого называл тот факт, что «не сошлись в цене».

Что касается остальных кандидатов, то, как рассказали изданию в Калининском отделении партии, таковых от КПРФ в районе практически нет.

 Вначале долго были все на самоизоляции, потом поменяли первого секретаря райкома, как только дошло до выдвижения кандидатов, нам в обкоме сказали, что все сроки вышли,  рассказывает собеседник издания.  Сейчас только один из наших активистов идет как самовыдвиженец на территории микрорайона Юбилейный. Вроде, насколько известно, своих людей хотел здесь выставить Конобеев (Депутат горсовета, советник мэра Новосибирска.  Ред.), однако это не удалось. То есть коммунисты района теперь не будут представлены на выборах даже номинально.

Напомним, что подобная ситуация уже имела место в Калининском райкоме на выборах пятилетней давности. В результате конфликта между областным и районным отделениями партии после выборов район представлял только «списочник» Поволоцкий, одномандатников, противостоящих выдвиженцу «Гражданской платформы», совладельцу ТЦ «Сибирский гигант» Александру Манцурову от КПРФ не оказалось. Это дало повод ряду коммунистов говорить о возможных договоренностях обкома КПРФ и Манцурова в пользу последнего.

Третьим ряды коммунистов покидает их «первомайский» спонсор — соучредитель холдинга «Строймастер» Евгений Коновалов. По информации редакции, его кандидатура не была согласована в обкоме КПРФ. В то же время, как рассказал близкий к первомайским коммунистам источник, активистов партии настораживает другая согласованная обкомом кандидатура  Павел Горшков, которого партактивисты района знают как помощника депутата заксобрания от «Единой России», тезки и однофамильца уже упомянутого председателя федерации профсоюзов Александра Козлова.

Еще одна вероятная кандидатура в заксобрание от Первомайского района — председатель фонда «Соцопора» Андрей Любавский, который, в отличие от Горшкова, вопросов у местных коммунистов не вызывает.

 Он не партийный, но с нами вместе идет еще с мэрских выборов, во всем помогает райкому,  сообщает первый секретарь Первомайского РК КПРФ Елена Иванова.

Еще один блок кандидатов, о которых стало известно изданию по итогам прошедшей конференции, связан с Новосибирским районом области. Его представят сторонник партии, административный директор ЗАО «МенеджментГрупп» Игорь Колмаков (округ №7), президент благотворительной организации «Слава Героям Отечества» Сергей Константинов (№18) и депутат Новосибирского райсовета, экс-глава Барышевского сельсовета Наталья Пшеничная (№17)

По информации Новосибирского реготделения КПРФ, на конференцию были избраны 84 делегата, из которых в ее работе приняли участие 72 человека. Один из делегатов при голосовании за списки кандидатов воздержался.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в настоящее время своих кандидатов выдвинули региональные отделения пяти партий: «Зеленые», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Коммунисты России», «За правду», «Партия роста». На прошлой неделе своих кандидатов утвердила областная конференция реготделения «Единой России».

Фото из группы КПРФ Новосибирск Вконтакте

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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