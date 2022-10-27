С 4 по 15 декабря 2022 года в Новосибирске пройдет Фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр – PRO». Фестиваль проводится в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и приурочен к 85-летию Новосибирской области. Организаторы: Министерство культуры Новосибирской области и Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».

Проект призван продемонстрировать актуальный срез творчества молодежных и негосударственных театральных коллективов Новосибирской области. В программе заявлены семь коллективов и десять проектов в разных жанрах.

Два спектакля, в том числе премьерный, представит Сибирский камерный театр «13 трамвай» под руководством заслуженного деятеля искусств России Сергея Афанасьева. Труппа в тандеме с режиссерами работает над шедеврами мировой драматургии, создает яркие спектакли в необычной интерпретации и шоу, которым нет аналогов в Новосибирске. 4 декабря фестиваль откроется сатирической комедией «Очевидцы» по пьесе Бориса Гейера «Воспоминания», 8 декабря можно увидеть классическую трагедию Жана Расина «Федра».

Театральной школе «Инклюзион. Театр. Школа. Новосибирск», резиденту Лаборатории современного искусства, в текущем году исполнилось пять лет. В инклюзивном театре задействованы актеры с особенными потребностями и профессионалы театрального дела. Коллектив под кураторством режиссера Анны Зиновьевой известен международными проектами, педагогическими лабораториями, разрабатывающими уникальные методики. 5 декабря состоится показ спектакля-игры «Шкатулка сказок», а 12 декабря – инклюзивного спектакля-импровизации #ИХ_ТИОЛОГИЯ по мотивам восточных притч.

Театрально-творческий центр «Арт-Усадьба», расположенный в историческом здании на улице Владимировской, известен организацией выставок, арт-лекториев, концертов, авторских вечеров. Театр «Арт-Усадьба», художественным руководителем которого является заслуженный работник культуры России, профессор Наталья Никулькова, предлагает к просмотру два названия: 5 декабря – поэтический спектакль «Равные – Разные», посвященный творчеству Марины Цветаевой и Анны Ахматовой; 12 декабря – моноспектакль Ирины Богировой «Исповедь счастливой женщины. Эдит Пиаф».

5 декабря Лаборатория современного искусства представляет аудиальный перформанс в постановке команды режиссера Полины Кардымон «Детство. Коромысли. Глава 3». Спектакль создан в рамках резиденции «Сила слова» в Ясной Поляне летом 2022 года. Премьерные показы состоялись на Международном театральном фестивале «Толстой». Проект раскрывает традиционное отношение к детям, является участником конкурсной программы Всероссийского фестиваля независимых театров «Театральная Стрелка» в Нижнем Новгороде.

Спектакль «Небо над небом…» с жанровым подзаголовком «откровение-выплеск в одном действии», состоящий из текстов, музыкальных включений, современных песен, пройдет 12 декабря. Это авторский проект Студии творческого развития «Жить на Севере…», созданный участниками и педагогами студии, актрисами театра «Красный факел» Натальей Резник и Екатериной Жировой и др. Студия существует в Новосибирске с 2011 года и входит во Всероссийское творческое молодежное движение Студий творческого развития «Оперение».

Гостем Фестиваля станет единственное государственное учреждение профессионального исполнительского искусства среди сельских районов Новосибирской области – Молодежный драматический театр «На окраине». Оно давно завоевало сердца зрителей не только г. Карасука, но и всего региона. Совсем недавно была открыта дополнительная площадка театра в Купинском районном Дворце культуры. 7 декабря на сцене новосибирского Дома культуры им. Октябрьской революции поклонники коллектива под руководством почетного работника культуры Новосибирской области Александра Кобеца увидят драматический очерк «Не покидай меня…» по патриотической балладе Алексея Дударева.

Завершится программа фестиваля «Театр – PRO» 15 декабря авторским проектом артистов Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Руслана Вяткина и Никиты Сарычева «Вишневые мартинсы» по драме-поединку Дэвида Гау. Крупнейший в Сибири центр эстетического и духовного воспитания детей и молодежи, открытый всем направлениям творческой деятельности, считает важным предоставлять актерам площадку для воплощения собственных идей и любимого литературного материала. И вот – еще одна экспериментальная работа.

Возрастные рекомендации фестивальной афиши варьируются от 12+ до 18+.