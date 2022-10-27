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Как нормализовать ситуацию с ценами на рынке зерна?

  • 27/10/2022, 16:37
Автор:
цены на зерно
В Новосибирской области подготовлен ряд предложений по корректировке ситуации.

Сессия Заксобрания утвердила обращение на имя главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с рядом предложений по нормализации ситуации на рынке зерна. Как отмечается в обращении, в связи с тем, что Новосибирская область в настоящее время является профицитной по зерновым культурам, и для развития регионального зернового рынка необходимо ежемесячно вывозить за пределы области не менее 100 тонн зерна и зерновой продукции, в том числе, на экспорт. Однако, логистические затраты на эти цели продолжают расти с одновременным снижением себестоимости зерна.

Под давлением сложившейся рыночной ситуации для сельхозпроизводителей нарастают риски утраты финансовой устойчивости, невозврата кредитных средств и рисков банкротства, говорится в обращении. Кроме того, в сложившихся условиях введение федеральной государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна для сельхозтоваропроизводителей требует дополнительных расходов. Сочетание указанных фактов может привести к кризисной ситуации на зерновом рынке Российской Федерации.

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Новосибирцы предложили федеральному Минсельхозу рассмотреть следующие меры по корректировке ситуации:

  •  рекомендовать правительству Российской Федерации установить на период до 30 июня 2023 года нулевую таможенную пошлину на экспорт зерна и масличных культур;
  •  увеличить до 15 млн. тонн объем проводимых зерновых закупочных интервенций в 2022 году, в том числе с закладкой на хранение в Сибирском федеральном округе 5 млн. тонн; облегчить процедуру аккредитации сельхозтоваропроизводителей и процедуру продажи зерна в интервенционный фонд; установить цены на зерно от 14 до 16 тысяч рублей за тонну в зависимости от региона;
  • внести изменения в постановление правительства РФ, предусмотрев возможность пролонгации льготных кредитов, срок погашения по которым наступает в 2023-2024 годах, с сохранением льготной процентной ставки;
  • продлить тестовый период ФГИС «Зерно» до 1 сентября 2023 года. Разделить внедрение ФГИС «Зерно» на этапы. За период тестирования провести доработку системы, предусмотреть формирование партий без нарушения производственных процессов.

По информации Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, урожай зерна в текущем году составил 3,4 млн тонн. За время уборочной кампании аграрии обмолотили 1,5 млн га, завершив уборку 17 октября (В прошлом году 1,4 млн с завершение уборки 29 октября. —  Ред.).

 

Ранее редакция сообщала об экспорте зерна в Китай.

Фото Минсельхоза Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : цены на зерно Новый урожай интервенционный фонд


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