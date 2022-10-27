Как нормализовать ситуацию с ценами на рынке зерна?

Сессия Заксобрания утвердила обращение на имя главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с рядом предложений по нормализации ситуации на рынке зерна. Как отмечается в обращении, в связи с тем, что Новосибирская область в настоящее время является профицитной по зерновым культурам, и для развития регионального зернового рынка необходимо ежемесячно вывозить за пределы области не менее 100 тонн зерна и зерновой продукции, в том числе, на экспорт. Однако, логистические затраты на эти цели продолжают расти с одновременным снижением себестоимости зерна.
— Под давлением сложившейся рыночной ситуации для сельхозпроизводителей нарастают риски утраты финансовой устойчивости, невозврата кредитных средств и рисков банкротства, — говорится в обращении. — Кроме того, в сложившихся условиях введение федеральной государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна для сельхозтоваропроизводителей требует дополнительных расходов. Сочетание указанных фактов может привести к кризисной ситуации на зерновом рынке Российской Федерации.
По информации Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, урожай зерна в текущем году составил 3,4 млн тонн. За время уборочной кампании аграрии обмолотили 1,5 млн га, завершив уборку 17 октября (В прошлом году — 1,4 млн с завершение уборки 29 октября. — Ред.).
Ранее редакция сообщала об экспорте зерна в Китай.
Фото Минсельхоза Новосибирской области
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