В Новосибирске пройдет фестиваль японского кино

Посольство Японии в Москве, Японский фонд и арт-объединение CoolConnections представляют 55-й фестиваль японского кино в Новосибирске. Фестиваль пройдет с 9 февраля по 13 февраля в кинотеатре «Победа».

За много лет фестиваль стал ежегодной традицией и собрал вокруг себя преданных любителей японского кино, мы каждый год представляем разнообразную программу. В этом году зрители фестиваля увидят 7 картин самурайского, научно-фантастического, кулинарного искусства, молодёжного и анимационных жанров, уточняет пресс-служба «Победы».

Фильмом открытия фестиваля станет «Профессии: бэнси», история о молодом человеке, живущем мечтой оттачивать талант, сопровождая показы немых фильмов в местных кинотеатрах своим голосом, путь к мечте проходит через приключения и передряги.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Для посещения кинотеатра QR-код не требуется.

Возрастная категория фильмов фестиваля: 6+, 12+, 16+, 18+