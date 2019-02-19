Криптонит Startup Challenge ищет стартапы

Оргкомитет конкурса технологических стартапов Криптонит Startup Challenge утвердил экспертный совет, в который вошли управленцы и технические специалисты компаний ИКС Холдинга, сообщили в пресс-службе инвестиционной компании «Криптонит».

Отмечается, что члены экспертного совета при оценке стартапов будут руководствоваться несколькими критериями: команда (опыт и амбициозность целей), продукт (конкурентоспособность, технология), рынок (размер и потенциал роста) и масштабируемость (наличие ограничений для развития бизнеса).

Сейчас поступило более 50 полных заявок, при этом организаторы ожидают около 300 проектов по приоритетным направлениям конкурса. Самой популярной сферой среди соискателей стала Big Data – почти 40% в общем объеме стартапов.

Наибольший интерес к конкурсу проявляют регионы – почти 60%. В числе лидеров — Новосибирск.

Организаторы конкурса подчеркнули,что Startup Challenge активно поддерживают ведущие технические вузы России — МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники и другие. Первые встречи со студентами перечисленных университетов пройдут в феврале и начале марта 2019 года.

Инвестиционная компания «Криптонит» в cоставе Группы компаний «Криптонит» входит в многопрофильную ИТ-структуру ИКС Холдинг, основанную Антоном Черепенниковым. ИК «Криптонит» инвестирует как в технологические стартапы, так и в уже успешные коммерческие ИТ-проекты в России. Криптонит Startup Challenge впервые пройдет в 2019 году и в дальнейшем станет ежегодным событием.

Фото: предоставлено пресс-службой инвестиционной компании «Криптонит»