В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Мероприятие проведет волонтер АРФГ (Ассоциации развития финансовой грамотности) Нечаев Иван Николаевич. Онлайн-семинар будет посвящен подробному разбору ошибок, которые совершают современные заемщики. Спикер дополнительно расскажет, как можно их избежать. Мероприятие подготовлено по официальным методическим материалам ЦБ. Эксперты Банка России разработали его в рамках всероссийской программы, главная цель которой – улучшение финансовой грамотности населения.
Сначала спикер расскажет, что представляют собой кредиты и микрозаймы, и в чем их отличие. Затем будут приведены правила заемщика, которые помогут вовремя выплатить долг:
В конце мероприятия спикер кратко пройдется по всем пунктам и даст советы слушателям, которые в будущем планируют брать кредиты или просто хотят повысить финансовую грамотность. Они могут задать спикеру вопросы по завершению конференции непосредственно в онлайн-чат.
Участие в семинаре бесплатное. Чтобы зарегистрироваться, перейдите на сайт Banki-kredity.ru по ссылке и заполните простую форму. За час до вебинара вам на почту придет ссылка на комнату, где и состоится мероприятие.
Возрастные ограничения: 18+
Иллюстрация с сайта banki-kredity.ru
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