В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Мероприятие проведет волонтер АРФГ (Ассоциации развития финансовой грамотности) Нечаев Иван Николаевич. Онлайн-семинар будет посвящен подробному разбору ошибок, которые совершают современные заемщики. Спикер дополнительно расскажет, как можно их избежать. Мероприятие подготовлено по официальным методическим материалам ЦБ. Эксперты Банка России разработали его в рамках всероссийской программы, главная цель которой – улучшение финансовой грамотности населения.

Как будет проходить вебинар?

Сначала спикер расскажет, что представляют собой кредиты и микрозаймы, и в чем их отличие. Затем будут приведены правила заемщика, которые помогут вовремя выплатить долг:

Грамотная оценка текущих финансовых возможностей и рисков в будущем. Спикер расскажет о важности составления финансового плана, о том, как можно определить целесообразность кредита для себя. Кредитную организацию необходимо правильно выбирать. Например, нельзя брать кредит в первом попавшемся банке. Внимательно изучите условия. Возможно, есть скрытые пункты. Учитывайте риск мошенничества на кредитном рынке. Спикер подробно осветит критерии отличия между легальными и нелегальными кредиторами, а также расскажет, что делать, если вы столкнулись со злоумышленниками. Договор подписывается только после внимательного ознакомления с его пунктами. Спикер не только напомнит о том, как важно изучать каждую строчку документа, но и расскажет, на каких местах стоит акцентировать особое внимание. Нельзя тянуть с погашением задолженности. В том числе нужно учитывать, что иногда бывают технические сбои в системе банка и МФО. Поэтому лучше заранее погашать долг. После выплаты кредита перепроверьте все данные. В частности, необходимо убедиться, что он полностью закрыт и претензий со стороны МФО или банка нет. Даже неоплаченный рубль в будущем может обернуться проблемами.

В конце мероприятия спикер кратко пройдется по всем пунктам и даст советы слушателям, которые в будущем планируют брать кредиты или просто хотят повысить финансовую грамотность. Они могут задать спикеру вопросы по завершению конференции непосредственно в онлайн-чат.

Участие в семинаре бесплатное. Чтобы зарегистрироваться, перейдите на сайт Banki-kredity.ru по ссылке и заполните простую форму. За час до вебинара вам на почту придет ссылка на комнату, где и состоится мероприятие.

Возрастные ограничения: 18+