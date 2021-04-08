В Zoom заявили о готовности обслуживать клиентов в России и других странах СНГ

Об этом сообщил в среду ТАСС ее официальный представитель.

— Zoom по-прежнему привержена обслуживанию клиентов на российском рынке и в других странах СНГ. Пока мы находимся в процессе выработки подхода к деятельности в этом регионе, нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через наш сайт, — указывается в заявлении представителя компании.

Напомним, что ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам от 31 марта сообщила о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в указанном регионе госучреждениям и госкомпаниям.