Установлена предварительная причина аварии «Руслана» в Толмачёво

Следственное управление установило предварительную причину повреждений самолёта «Руслан» в аэропорту «Толмачёво» в ноябре прошлого года. По версии следствия, происшествие связано с разрушением диска вентилятора двигателя летательного аппарата. Такую версию представители Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР озвучили в рамках пресс-конференции в ТАСС.

Как ранее сообщала новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», самолёт Ан-124 «Руслан» аварийно приземлился в Толмачёво 13 ноября. Две недели воздушное судно оставалось на месте, так как глубоко вошло в грунт, который после этого замёрз. Затем самолёт перекатили на твёрдую площадку для ремонта.

Сейчас следственные действия подходят к завершению, окончательная официальная причина произошедшего станет известна в ближайшее время.

— Уголовное дело об аварийной посадке воздушного судна находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, — сообщает начальник отдела криминалистики ведомства Роман Седешев. — В настоящий момент следственные действия находятся в завершающей стадии. «Росавиацией» по-прежнему проводится расследование, двигатель исследуется на заводе им. Баранова. По результатам расследования «Росавиации» и уголовного дела будет принято решение о конкретных причинах произошедшего.

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время продолжается расследование ещё одного громкого дела, связанного с крушением транспортного средства, а именно поезда, которое произошло в Татарске 8 ноября. С рельсов сошли более 30-ти вагонов состава с щебнем, были повреждены конструкции инфраструктуры железнодорожной станции. В результате этого движение поездов по магистрали было приостановлено, а для ликвидации последствий происшествия на территории города было введено чрезвычайное положение.