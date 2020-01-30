Рынок новостроек будет в бодром спокойствии

Впрочем, о воздействии новой социальной политики специалисты рынка пока говорят в гипотетической, сослагательной тональности. Зато практика проектного финансирования оценена уже в полном спектре последствий. Материала для наблюдений с июля 2019-го накопилось вполне достаточно.

Как отметил Сергей Николаев, общее количество эскроу-счетов по стране увеличилось в 7,5 раз. При этом он подчеркнул, что смена принципов финансирования имеет и «сумрачный» спектр последствий.

Например, сообщество обманутых дольщиков может увеличиться на 260 тысяч. Причина в том, что между проектным финансированием по эскроу-счетам и прежней практикой зависли 11% российских застройщиков.

— Если сравнить 2018 и 2019 годы, то при тех же самых продажах общая цена увеличилась на 11%, площадь выросла еще процентов на шесть, — отметил Максим Марков, директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент», полномочный региональный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов. — Объем продаж в рублях увеличился в 2019 году к 2018-му на 16-17%. Рост за год между декабрями 2018-го и 2019-го — 10,5%. Инфляция у нас сейчас 3%. Вчистую 7% капитализации можно поймать. А дальше есть новые «но». Например, сейчас мы подбираемся к показателям 30 «квадратов» на человека — показателю, рекомендованному Международной организацией здравоохранения. То есть Новосибирск в сегменте новостроек подходит вплотную к международным стандартам. Даже в Москве они еще не перевалили 20 кв.м на человека. На одного жителя у нас на 10 «квадратов» больше, чем в Москве. И это начинает давить на рынок, он переходит от количественного к качественному росту.

Динамика 2019-го была наблюдаемой, но не слишком яркой. Так что к предположительному спокойствию 2020-го рынок уже психологически готов.

Соответственно, по мнению Максима Маркова, в уходящую реалию начнут превращаться малоформатные квартиры. Они не исчезнут с рынка, но перестанут быть «выручалочкой» для застройщиков.

Меняются лидеры и в списке Топ-100 — в перечне сильнейших новосибирских застройщиков.

— В этом году в сообщество лидеров по объему ввода вернулась ГК «Дискус», — отмечает Сергей Николаев. — В прошлом году «Дискус» в списке вообще не числился, у него не было ни одной сдачи, а сейчас сдал сразу 17 домов. И на сдаче у него еще 500 тысяч кв. м. В прошлом году сегмент индустриального жилья статистически просел из-за того, что «Дискус» не посчитали. Из 100 компаний, что были лидерами в начале 2000-х, в десятке остались «Дискус», Концерн «Сибирь», ООО «КПД-Газстрой», ООО «Энергомонтаж». ГК «Первый строительный фонд» на 11 месте — за рамками десятки, но имеет хорошую прогрессию и шансы в нее войти. А по динамике прироста у нас новые лидеры: СК ООО «Вира-Строй», ГК «Стрижи», ГК «Брусника», группа компаний Владислава Крючкова (ООО «СибирьИнвест»), ГК «Расцветай», группа компаний Анатолия Павлова (ООО «Сибмонтажспецстрой») и ООО «Дивногорский» (входит в ГК СЛК). Правда, у «Дивногорского» всего один земельный участок. Сейчас у них рост, но как дальше они будут развиваться, исчерпав участок, — мне пока непонятно.

Ожидается, что исчерпание рынка (на нынешнем уровне запроса к качеству жилья) совершат застройщики из первой половины списка ста.

— За 2018-2019 годы реально в регионе начали строить 271 дом, — резюмирует Сергей Николаев. — На первую десятку компаний приходятся 48% всего нового строительства. А на первые 21 — 74%. Еще десяток таких застройщиков — и они перекроют весь спрос на новостройки в Новосибирске.

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