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В Новосибирске прошел форум «Экспорт – Выход Есть!»

  • 20/09/2021, 17:05
Мероприятие собрало на площадке «Мой бизнес» бухгалтеров, руководителей и других специалистов экспортных предприятий региона.

Новости компанийПредпринимателям рассказали о цифровой платформе экспортера «Одно окно», специальных кредитах для участников ВЭД, услугах Центра поддержки экспорта и реальных кейсах по возмещению НДС.

Елена Брагова, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в г. Новосибирске, презентовала на форуме новый инструмент поддержки экспортеров – информационную систему «Одно окно». В рамках нее предприниматели могут получить порядка 30 востребованных услуг в цифровом формате – таможенное декларирование; подтверждение нулевой ставки НДС; аналитические отчеты по отраслям, странам, товарам; компенсация затрат на транспортировку и т.д. Благодаря системе, основное взаимодействие экспортера с ведомствами осуществляется без бумажных документов и влияния человеческого фактора, что значительно упрощает и ускоряет доступ бизнесмена к госуслугам.

Продолжился форум презентацией Дениса Комогорцева, начальника валютного управления Банка «Левобережный», о кредитах для эффективного ведения экспортной сделки. К примеру, участники ВЭД, у которых недостаточно оборотных средств, могут взять кредит без залога до 40 млн рублей, предоставив минимальный пакет документов. Сумма лимита зависит от объема операций по ВЭД в Банке «Левобережный». Так, например, для кредита на 10 млн рублей клиенту достаточно совершать ежемесячные операции от 50-60 тыс. долларов в месяц. При этом залог не требуется, а решение принимается в срок от 3 дней.

Также банк совместно с Корпорацией МСП (АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства») выдает экспортерам кредиты от 20 млн рублей по ставке от 8,5% годовых с возможностью обеспечить только 25-50% от суммы лимита, остальная часть кредита может быть обеспечена банковской гарантией корпорации МСП и региональной гарантийной организацией. Помимо этого, при переводе в Банк «Левобережный» оборотов по ВЭД можно получить дополнительную скидку по ставке до 0,5 процентных пункта.

О других услугах по выходу региональных предприятий и их продукции на зарубежные рынки рассказала Алина Мусиенко, руководитель Центра поддержки экспорта НСО. Спикер подчеркнула, что Центр работает также с предпринимателями, не имеющими опыта экспортной деятельности. Для них проводятся обучающие мероприятия и акселерационные программы, где их учат культуре проведения переговоров в разных странах и пр. Подавляющее большинство услуг предоставляется компаниям МСБ бесплатно, некоторые – на условиях софинансирования. Специалисты Центра занимаются сопровождением экспортного контракта, размещением на международных электронных торговых площадках, сертификацией, организацией бизнес-миссий и т.д.

Последнее выступление форума прошло в форме диалога с участниками. Ольга Корпачева, член Президиума и руководитель комитета «Международная кооперация и экспорт» Новосибирского отделения «ОПОРА РОССИИ», на реальных примерах разобрала, как можно избежать отказа в возмещении экспортного НДС. Зачастую компании не могут подтвердить экспорт из-за элементарного незнания порядка подачи документов. Поэтому спикер рекомендует обращаться в НОО «ОПОРА РОССИИ», где специалисты проконсультируют по всем этапам ведения ВЭД. Отделение находится в новосибирском центре «Мой бизнес» на ул. Сибревкома, 9.

Следующее мероприятие для участников ВЭД состоится во вторник, 21 сентября с 13:00 до 16:30. Предпринимателей приглашают на бесплатный семинар «ВЭД БЕЗ ФИЛЬТРОВ» на ул. Кирова, 48 (конференц-зал Банка «Левобережный» (ПАО) на 3-м этаже). Желающим необходимо подать заявку на участие. Телефон для справок: 8-800-3333-555 (доб. 6019).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Россия

Теги : Экономика финансы ВЭД банки Банк Левобережный


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