Утверждены праздничные и выходные дни 2022 года

Новогодние праздники в следующем году продлятся десять дней, следует из утвержденного правительством графика выходных. Поскольку выходные дни 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, да еще совпадают с нерабочими праздничными днями, то их переносят на 3 и 10 мая соответственно. Таким образом, в мае у граждан будет два четырехднФевных отдыха — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Также трехдневные выходные будут по случаю 8 марта. Но перед этим гражданам предстоит шестидневная рабочая неделя, поскольку нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Полный график опубликован в Telegram-канале правительства. Согласно ему, праздничными будут дни: с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, 23 февраля, 6–8 марта, 30 апреля–3 мая, а также 7–10 мая, 11–13 июня, 4–6 ноября.

По общему правилу 31 декабря — рабочий день, если он не выпадает на субботу или воскресенье. В декабре 2020 года, после того как власти нескольких регионов рекомендовали сделать последний день года выходным, президент России Владимир Путин призвал всех губернаторов разово объявить его выходным. Минтруд говорил, что увеличивать количество праздничных дней не планирует.

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