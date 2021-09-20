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В следующем году дважды пройдут довыборы в Заксобрание

  • 20/09/2021, 17:16
Автор:
Новости Новосибирской области
Минимум по двум округам.

По результатам прошедшей выборной кампании за мандат федерального парламента освободились минимум два мандата парламента регионального единоросса Олега Иванинского (округ №135) и справоросса Александра Аксененко. (округ №137)

Что касается первого из них, то в единый день голосования в следующем году должны состояться довыборы по его избирательному округу №4, включающему территории Барабинского и Здвинского районов. С Аксененко ситуация проще — он был избран в Заксобрание по спискам «Справедливой России», и кто «унаследует» мандат, предстоит в ближайшее время решить самим областным справороссам. По информации областной избирательной комиссии, за ним в региональной группе партсписка следует гендиректор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Пока открытым остается вопрос, сколько кандидатов проходят в Госдуму по региональному списку каждой из политических партий. Соответствующее решение будет приниматься на федеральном уровне. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

Распределение депутатских мандатов будет осуществляться Центральной избирательной комиссией на основании результатов голосования на всей территории РФ по каждому федеральному списку, говорит Благо. Поэтому я по распределению мандатов по спискам ничего не могу сказать, это будет зависеть от того, как проголосовала Омская область, Томская и так далее.

Напомним, что в Новосибирской области пятипроцентный рубеж преодолели пять политических партий «Единая Россия» (35,2%), КПРФ (25,8%), ЛДПР (9,6%), «Новые люди» (8,7%) и «Справедливая Россия» (6,9%). Среди списочников этих партий есть немало кандидатов, уже имеющих статус избранных лиц.

Например, как уже сообщалось, список единороссов возглавляет губернатор области Андрей Травников, однако до настоящего времени разговоров о возможной смене губернаторского кресла на мандат Госдумы не шло. Другое дело — лидер списка коммунистов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, возможный отказа от мандата в пользу однопартийца, второго секретаря реготделения партии и советника по мэрской работе Рената Сулейманова, в настоящее время является одной из основных интриг для новосибирских политиков, заинтересованных в смене главы города.

ЛДПР может лишиться в Заксобрании мандата вице-спикера Наталии Красовской, избранной на территории округа №9 (Колыванский, Мошковский и Болотнинский районы), а на выборах этого года возглавившей территориальную группу партсписка, объединяющую Новосибирскую и Омскую области.

Наконец, теоретически покинуть Заксобрание может и руководитель фракции дебютантов думской кампании — «Новых людей» — Дарья Карасева. Однако она в Заксобрание, как и упомянутый ранее справоросс Аксененко, прошла в составе партийного списка.

Как уже было сказано, мандаты выбывших по округам депутатов Заксобрания будут разыграны в единый день голосования — в сентябре следующего года. А ранее в Новосибирской области пройдут довыборы по округу Заксобрания 8 (Убинский, Доволенский, Каргатский и Чулымский районы). Он стал вакантным после того, как сдал мандат теперь уже бывший председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александр Морозов, в отношении которого в настоящее время расследуется уголовное дело.

По округу, по которому прекратил полномочия депутат Заксобрания Морозов, есть требование законодательства, чтобы выборы проходили в течение года со дня прекращения полномочий, сообщают в областной избирательной комиссии. — Напомню, что полномочия были прекращены в июне. Поэтому у избирательной комиссии будет задача в 2022 году: провести выборы по данному округу не позднее июня 2022 года.

Всего, по информации избирательной комиссии Новосибирской области, в прошедшей избирательной кампании приняли участие более 40 кандидатов и 14 политических партий.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги :

списки
избирком НСО
заксобрание
довыборы
депутаты
Госдумы РФ


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