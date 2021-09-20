В следующем году дважды пройдут довыборы в Заксобрание

По результатам прошедшей выборной кампании за мандат федерального парламента освободились минимум два мандата парламента регионального — единоросса Олега Иванинского (округ №135) и справоросса Александра Аксененко. (округ №137)

Что касается первого из них, то в единый день голосования в следующем году должны состояться довыборы по его избирательному округу №4, включающему территории Барабинского и Здвинского районов. С Аксененко ситуация проще — он был избран в Заксобрание по спискам «Справедливой России», и кто «унаследует» мандат, предстоит в ближайшее время решить самим областным справороссам. По информации областной избирательной комиссии, за ним в региональной группе партсписка следует гендиректор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Пока открытым остается вопрос, сколько кандидатов проходят в Госдуму по региональному списку каждой из политических партий. Соответствующее решение будет приниматься на федеральном уровне. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

— Распределение депутатских мандатов будет осуществляться Центральной избирательной комиссией на основании результатов голосования на всей территории РФ по каждому федеральному списку, — говорит Благо. — Поэтому я по распределению мандатов по спискам ничего не могу сказать, это будет зависеть от того, как проголосовала Омская область, Томская и так далее.

Напомним, что в Новосибирской области пятипроцентный рубеж преодолели пять политических партий — «Единая Россия» (35,2%), КПРФ (25,8%), ЛДПР (9,6%), «Новые люди» (8,7%) и «Справедливая Россия» (6,9%). Среди списочников этих партий есть немало кандидатов, уже имеющих статус избранных лиц.

Например, как уже сообщалось, список единороссов возглавляет губернатор области Андрей Травников, однако до настоящего времени разговоров о возможной смене губернаторского кресла на мандат Госдумы не шло. Другое дело — лидер списка коммунистов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, возможный отказа от мандата в пользу однопартийца, второго секретаря реготделения партии и советника по мэрской работе Рената Сулейманова, в настоящее время является одной из основных интриг для новосибирских политиков, заинтересованных в смене главы города.

ЛДПР может лишиться в Заксобрании мандата вице-спикера Наталии Красовской, избранной на территории округа №9 (Колыванский, Мошковский и Болотнинский районы), а на выборах этого года возглавившей территориальную группу партсписка, объединяющую Новосибирскую и Омскую области.

Наконец, теоретически покинуть Заксобрание может и руководитель фракции дебютантов думской кампании — «Новых людей» — Дарья Карасева. Однако она в Заксобрание, как и упомянутый ранее справоросс Аксененко, прошла в составе партийного списка.

Как уже было сказано, мандаты выбывших по округам депутатов Заксобрания будут разыграны в единый день голосования — в сентябре следующего года. А ранее в Новосибирской области пройдут довыборы по округу Заксобрания 8 (Убинский, Доволенский, Каргатский и Чулымский районы). Он стал вакантным после того, как сдал мандат теперь уже бывший председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александр Морозов, в отношении которого в настоящее время расследуется уголовное дело.

— По округу, по которому прекратил полномочия депутат Заксобрания Морозов, есть требование законодательства, чтобы выборы проходили в течение года со дня прекращения полномочий, — сообщают в областной избирательной комиссии. — Напомню, что полномочия были прекращены в июне. Поэтому у избирательной комиссии будет задача в 2022 году: провести выборы по данному округу не позднее июня 2022 года.

Всего, по информации избирательной комиссии Новосибирской области, в прошедшей избирательной кампании приняли участие более 40 кандидатов и 14 политических партий.