Жители Новосибирской области стали чаще брать ипотеку для переезда к морю и в Москву

Почти в 2 раза выросло количество ипотечных сделок при переезде жителей Новосибирской области в другие регионы за последние полгода. Такую тенденцию отметили в Абсолют Банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Более активное использование заемных средств при покупке жилья в других городах, по мнению Евгения Шеина, руководителя АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Новосибирске, отнюдь не говорит о том, что увеличился отток населения.

— С развитием цифровых технологий, когда банки научились уводить процедуры по максимуму в онлайн, ипотечные сделки между регионами стали гораздо проще и доступнее, — говорит эксперт.

По данным Абсолют Банка, топ-3 городов, куда с помощью ипотеки переезжают жители Новосибирской области – это Краснодар, Москва и Санкт-Петербург. В последние два года набирает популярность такое направление, как Сочи.

Отмечается, что в Новосибирской области рынок ипотеки традиционно «развернут» в сторону вторичного жилья – с готовыми квартирами совершается 87% сделок. Однако в случае межрегиональных ипотечных сделок, обращает внимание Евгений Шеин, приоритет у новостроек.

— Квартиры от застройщиков в уже сданных домах и еще строящихся выбирают в 75% случаев. При этом на квартиру в другом городе пермяки готовы брать на значительно большую сумму – не 2,2 млн рублей, а 3,8 млн рублей в среднем, — констатирует Евгений Шеин.

По его словам, заемщик, который выбирает жизнь в Новосибирске, как правило, моложе – ему в среднем 30-40 лет. Более «легкими на подъем» и готовыми к переезду оказываются горожане в более старшей возрастной категории – 35-45 лет. Как правило, у них уже есть собственное жилье, и деньги после его продажи становятся частью первоначального взноса. По данным Абсолют Банка, в Москве и Санкт-Петербурге сибиряки чаще всего приобретают жилье для детей – чтобы они там учились или работали. Что касается южных направлений, то туда покупатели жилья переезжают сами с расчетом на будущую пенсию в теплых краях и у морских волн.

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