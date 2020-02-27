В Новосибирске прошел митинг недовольных работой департамента транспорта мэрии Новосибирска

26 февраля в Новосибирске у театра «Глобус» прошел митинг новосибирцев, недовольных работой департамента транспорта мэрии Новосибирска. На улицу также вышли представители партий «Справедливая Россия», «Зеленые», «Яблоко», сообщили в пресс-службе новосибирского отделения «Справедливой России».

Председатель КРК «Справедливой России» в Новосибирской области Александр Вандакуров заявил, что в Новосибирске несмотря на все протесты и недовольство горожан все еще лежат горы снега, и потребовал изменить отношение к проблеме и уже решить вопрос уборки снега и льда с улиц.

— Снегом завалены парковки. Новосибирцы травмируются на скользких улицах. Пробки парализуют нормальную жизнь горожан. Скажите, кто должен заниматься? Мэр! Почему мы должны терпеть и ждать, когда придет весна и снег сам растает? Мы не будем ждать. И сегодня мы вышли, мы не согласны. И мы сегодня требуем одно. Только одно. Мэр, убирайся!, — обратился к участникам митинга Александр Вандакуров.

Представитель новосибирского отделения партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко отметил, что Новосибирск разрастается и на окраинах активно строятся жилые массивы. Однако маршруты общественного транспорта до жилмассивов напоминают многочасовую экскурсию по городу.

— Добираться до центра неудобно, — считает он.

Руководитель новосибирского отделения партии «Зеленые» Игорь Украинцев отметил, что на митинг собралось бы гораздо больше людей, если бы те не застряли в дорожных «пробках». По его словам, единственный современный транспорт в городе — это метрополитен, но мэрия его не развивает.

— Унизительно просить у Москвы поддержанные трамваи. Мы, новосибирцы, должны объединиться и отправить старого коммуниста в Москву взамен на новые трамваи, — заявил он.

Пенсионерка Галина Полищук, которая 18 лет проработала перевозчиком, обратила внимание, что интервал движения некоторых автобусов достигает часа. По ее мнению, общественный транспорт в городе не развивается из-за коррупционных связей, в которых погрязли чиновники и некоторые перевозчики.

— Общественный транспорт никому не нужен, — сказала она.

Ведущий митинга, перевозчик Михаил Большов, после митинга инициировал сбор подписей к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с требованием обратить внимание на некачественную работу департамента транспорта мэрии Новосибирска и навести в транспортной отрасли порядок.

Фото предоставлено пресс-службой новосибирского отделения «Справедливой России»