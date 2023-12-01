В Новосибирске прошла арт-выставка о творчестве мастеров живописи, скульптуры и фотографии

Искусствовед, научный сотрудник Новосибирского государственного художественного музея – Юлия Ужакина рассказала участникам факты, подробности жизни и творчества Врубеля, Габо и Картье-Брессона, с демонстрацией наиболее и впечатляющих работ каждого из них.

Вечер продолжился винным мастер-классом новосибирского Сомелье Евгения Ксенофонтова, который научил гостей арт-выставки тонкостям винного искусства.

Организаторы – новосибирский девелопер “ЮНИТИ”, в портфель проектов которого входит квартал-галерея Willart, примечательный тем, что интерьеры этажей будут стилизованы под творчество мастеров, творчество которых и было разобрано на тематической лекции. Одним из пунктов программы мероприятия стала презентация проекта участникам вечера – агентам по недвижимости Новосибирска.

По словам организаторов, целью проведения арт-выставки стало привнесение инновационного подхода в презентацию объектов недвижимости, когда на первый план выходят не планировки и цены, а эмоции и ценности.