В Новосибирске прошла арт-выставка о творчестве мастеров живописи, скульптуры и фотографии

Искусствовед, научный сотрудник Новосибирского государственного художественного музея – Юлия Ужакина рассказала участникам факты, подробности жизни и творчества Врубеля, Габо и Картье-Брессона, с демонстрацией наиболее и впечатляющих работ каждого из них.
Вечер продолжился винным мастер-классом новосибирского Сомелье Евгения Ксенофонтова, который научил гостей арт-выставки тонкостям винного искусства.
Организаторы – новосибирский девелопер “ЮНИТИ”, в портфель проектов которого входит квартал-галерея Willart, примечательный тем, что интерьеры этажей будут стилизованы под творчество мастеров, творчество которых и было разобрано на тематической лекции. Одним из пунктов программы мероприятия стала презентация проекта участникам вечера – агентам по недвижимости Новосибирска.
По словам организаторов, целью проведения арт-выставки стало привнесение инновационного подхода в презентацию объектов недвижимости, когда на первый план выходят не планировки и цены, а эмоции и ценности.
Фото предоставлено пресс-службой One Company. Автор: Елизавета Лылова
Рубрики :
Регионы:
Теги :