Суд отменил сделку по незаконной покупке земли чиновницей под Новосибирском

Искитимский районный суд рассмотрел иск Искитимского межрайонного прокурора к ведущему специалисту архитектору — землеустроителю администрации рабочего поселка Линево Нине Наймушиной. Прокуратура настаивает на признании недействительной сделки по продаже недвижимости.

Как сообщает пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области, Нина Наймушина через своего супруга, приобрела в аренду земельный участок для строительства производственных зданий, рыночной стоимостью 1 587 000 рублей. После этого Наймушина предоставила ложные сведения о том, что на земельном участке возведен объект капитального строительства с фундаментом, выполненным из железобетона. На основании этого чиновница заключила договор купли-продажи участка за 122 500 рублей.

Прокуратура считает, что Нина Наймушина совершила незаконные действия с участком, в отношении нее возбуждено уголовное дело за мошенничество. В мае Искитимский районный суд признал чиновницу виновной, ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в действие в июне.

30 ноября суд удовлетворил иск прокурора о признании сделки по продаже недвижимости незаконной в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд рассмотрит дело о мошенничестве с социальной помощью в Новосибирске.