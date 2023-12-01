Рыбаков, плавающих на льдине, эвакуировали в Новосибирской области

Четырех рыбаков, которые оторвались на льдине от берега, удалось спасти на Новосибирском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Неудачная рыбалка едва не закончилась трагедией. Первыми на помощь пришли местные жители. Параллельно они позвонили спасателям, которые также выдвинулись на место происшествия.

― Очевидцы на двух резиновых лодках подошли и эвакуировали рыбаков до берега. Никто из любителей советских мультфильмов «Умка» и «Мама для мамонтенка» не пострадал, ― отметили в сообщении.

Специалисты МЧС напомнили о том, что в период ледостава нельзя выходить на поверхность рек и озер. Так как безопасной толщины в 10 сантиметров и более лед еще не достиг.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели вытащили из утонувшего автомобиля стокилограммовую женщину под Новосибирском.