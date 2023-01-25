В Новосибирске проходит третий интерактивный марафон — «Социальное участие»

Он станет третьим в серии подобных мероприятий в городе: ранее прошел марафон «Здоровый образ жизни», завершается проведение марафона «Экология». Рассказываем, как жители «сибирской столицы» включились в программы осознанности и какие активности ждут их в новом марафоне.

Помочь тем, кому трудно

Все три марафона — часть большого проекта Группы «Эталон» и +1Город под названием «Полезный город — Новосибирск». Проект идет с августа, по итогам каждого марафона наиболее активные участники, набравшие более 10 тысяч баллов в системе лояльности +1Город, получают суперпризы от Группы «Эталон». Можно выполнять задания как индивидуально, так и вместе с семьей, друзьями, то есть в команде.

Марафон «Социальное участие» стартовал 17 декабря 2022 года. Планируется, что он завершится 15 февраля текущего года. Цель мероприятия — помочь тем, кому трудно, и одновременно задуматься о том, как улучшить городскую среду сибирского мегаполиса.

Марафон состоит из пяти заданий. В треке «Узнай лучше Новосибирск» участникам предлагают пройти эковикторину «Мой город» и ответить на вопросы, которые в основном фокусируются на уже работающих в Новосибирске полезных сервисах.

В рамках задания «Разумное потребление — это просто» участники смогут освободить дом от ненужных вещей и тем самым помочь нуждающимся. Достаточно критически посмотреть на свой шкаф и убрать оттуда то, что уже не пригодится. Но не нести на свалку, ни в коем случае! Ваши вещи еще послужат другим людям. Их с радостью примут секонд-хенды, точки обмена одеждой, пункты приема ненужных вещей — все эти пункты есть на карте +1Город. Чтобы отчитаться о выполнении задания, надо направить селфи с одеждой на фоне приемного пункта.

Есть и другой способ помочь: в рамках задания «Будь другом» достаточно перечислить пожертвование фонду «Солнечный город». Пересылать можно от 300 рублей единоразово хоть каждый день. Отчет о выполнении задания — скриншот перевода.

Выше мы упомянули полезные сервисы, которые вы найдете на карте +1Город. Но есть ли способ пополнить эту карту новой информацией? Конечно. Именно об этом задание «Сделай город доступным». Вы можете добавить на карту +1Город социально значимые объекты — места, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, социальные учреждения, магазины и аптеки, доступные для людей на колясках, сервисы, позволяющие заниматься хобби, компании, в которые можно трудоустроиться, НКО. Модерация занимает три дня, надо выждать это время и отправить скриншот — после этого задание считается выполненным.

И последнее в очередности, но не по важности задание — «Старость в радость». В рамках этого задания предлагается уделить внимание пожилым и поддержать их морально — что не менее важно, чем материальная поддержка. Для начала надо заполнить анкету на сайте фонда «Старость в радость», после чего вы получите возможность отправить открытку одному или нескольким подопечным фонда. Отчет о выполнении задания — фото того, как вы опускаете открытку в ящик.

Как видим, задания интересные, и каждый найдет дело по душе. Марафон поддерживают директор Детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксёнова и главный редактор журнала Leaders Today («Лидеры сегодня») Ольга Зонова. Как и во время прошлых марафонов, известные блогеры проведут прямые эфиры на своих страницах в социальных сетях и в сообществах +1Город, а также расскажут о своих собственных эко- и ЗОЖ- привычках и благотворительных инициативах, в которых участвуют.

А приз? Суперпризом для самого активного участника марафона станет умная колонка от «Яндекса». Среди других призов — худи, свитшот, рюкзак, пауэрбанк, термокружка, холщовая сумка и кепки.

«Сегодня различные социальные проблемы требуют незамедлительного решения. Например, экологические проблемы или проблемы незащищенных слоев населения. По моему мнению, проект „Полезный город — Новосибирск“ дает возможность понять горожанам, насколько важно сейчас быть социально активными, создавать для себя и для своей семьи гармоничную среду, создавать идеальное будущее для подрастающего поколения нашей страны», — говорит генеральный директор и главный редактор журнала Leaders Today («Лидеры сегодня») Ольга Зонова.

Сотни добрых дел от добрых людей

Тем временем впору подвести итоги предыдущих марафонов — «Здоровый образ жизни» и «Экология».

Напомним, что марафон «Здоровый образ жизни» проходил с 18 августа по 15 октября. Мы уже можем подвести окончательные итоги, и они впечатляют. Всего в марафоне участвовало 311 человек, которые выполнили 693 задания, то есть более полутысячи реальных действий, которые сделали лучше и жизнь в городе в целом, и жизнь участников марафона в частности. Наибольший интерес вызвало задание «Избавься от пластика» — его выполнили 401 раз. Также оказалась популярной викторина о знании полезных сервисов и точек Новосибирска (108 раз). Особо отметим, что новосибирцы с интересом выполняли задание, в ходе которого можно было узнать, как твой образ жизни влияет на климат. И почти сто человек прошли 15 тысяч шагов — такова была суть еще одного задания.

«С каждым днем популярность здорового образа жизни растет в современном обществе, — говорит амбассадор марафона, гимнаст, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный. — Но, к сожалению, не стоит надеяться на полное искоренение вредных привычек у россиян. Единственное, во что смело можно верить, — это в то, что людей, которые уделяют должное внимание своему здоровью, занимаются спортом, правильно питаются и т. д., будет становиться только больше. Проект „Полезный город — Новосибирск“, в котором я выступаю в качестве амбассадора, — как раз тот самый ключ к раскрытию в себе навыков ответственного потребления и вырабатыванию привычек к регулярным занятиям спортом и правильному питанию».

Марафон «Экология» только-только завершился, и итоги пока предварительные. На данный момент известно, что 433 человека выполнили 951 задание — то есть активность была не ниже, чем в ЗОЖ. Особенно заинтересовали людей такие челленджи, как «Экономия воды» (задание выполнили 608 участников) и «Собирай добрые крышечки» (задание выполнено 120 раз).

«Я очень рада, что в моем родном городе запустился проект „Полезный город — Новосибирск“, который нацелен на экозащиту столицы Сибири и региона в целом, — говорит амбассадор марафона, директор центра бизнес-мастерства „Харизма“ Анна Власова. — Мне как обычному человеку крайне важно жить в чистом городе и видеть, что жители в нем ответственно подходят к вопросам экологии, но еще важнее — чтобы родители это транслировали своим детям, ведь за ними наше будущее, будущее нашей планеты».

Всего в двух марафонах (цифры будут уточняться) участвовало 744 человека, которые выполнили 1644 задания. Браво, новосибирцы! И это еще не предел — когда будут подведены итоги всей программы, нас (вас) будет намного больше.

Наряду с +1Город, сервисом, известным уже по всей России, организатором программы выступает Группа «Эталон», и это не случайно.

«Группа „Эталон“ на протяжении многих лет инвестирует в развитие регионов присутствия, в формирование комфортной среды. Компания создает объекты социальной инфраструктуры, сохраняет и воссоздает исторические памятники, участвует в развитии местных сообществ, благотворительных программ, организует культурные и спортивные мероприятия. С 2012 года компания внедряет цифровые технологии, которые позволяют разрабатывать более эффективные проектные решения, включая энергоэффективные инженерные системы, оптимальную конструкцию зданий и подбор наиболее экологичных строительных материалов», — поясняет амбассадор проекта, начальник отдела продаж Группы «Эталон» в Омске Алексей Головкин.

Мобильное приложение +1Город — первый навигатор по социальным и экологическим сервисам в России. На базе приложения пользователи проходят квесты по улучшению городской среды, оно является надежным помощником для каждого ответственного горожанина. Сервис предлагает интерактивную карту по 48 категориям на темы экологии, волонтерства и благотворительности. «Полезные» адреса регулярно проходят проверку на актуальность.

Возраст: 18+

Фото предоставлено организаторами