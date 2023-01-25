Более 72 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники в 2022 году

— Контрафактные товары выявлялись как на этапе таможенного контроля при ввозе товаров из-за границы, так и при проведении проверочных мероприятий на внутреннем рынке. В рейдах по торговым точкам вместе таможенниками участвовали сотрудники правоохранительных структур Забайкальского края и Управления Роспотребнадзора, — отметила Валентина Новикова, начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Читинской таможни.

Большая часть выявленных таможенниками контрафактных товаров (56 тысяч единиц) это товары российской торговой марки MIEVIC: губки, термосы, зубные щетки, салфетки, вешалки и др. Товары ввозились из Китая без разрешения правообладателя.

Также таможенники выявили контрафактные запасные части и декоративные элементы к автомобилям торговых марок: NISSAN, HYUNDAI, INFINITI, OPEL, BMW, VOLKSWAGEN, AUDI, КIА, рыболовная леска торговой марки BELUGA; одежда торговых марок: ADIDAS, REEBOK, NIKE, игрушки, маркированные товарными знаками LEGO, LEGO FRIENDS, LEGO MINECRAFT, LEGO NINJIAGO, L.O.L. SURPRISE! и др.

Ранее редакция сообщала о том, что подозреваемому в получении взятки депутату в очередной раз продлили срок содержания под стражей.