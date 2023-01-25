Чебурашек проверят на качество

С увеличением количества Чебурашек стали расти и негативные отзывы о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего потребители жалуются на неприятный химический запах и производственный брак. При том, что многие игрушки стоят недешево.

— Лабораторные испытания игрушек Чебурашка включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Также Роскачество оценит игрушки на прочность, устойчивость окраски, а также проверит наличие сертификатов соответствия. Закупка Чебурашек пройдет как на маркетплейсах, так и в офлайн-каналах, включая супермаркеты, специализированные магазины для детей и небольшие точки продаж, — рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Результаты исследования будут обнародованы во втором квартале текущего года.

До Чебурашки Роскачество выявило в игрушках Хагги Вагги превышение по содержанию фенола и предложило ужесточить требования для их реализации.

Ранее редакция сообщала, что на товарах кузбасских производителей появится маркировка Роскачества.

Фото: pixabay.com — liveinlondon_