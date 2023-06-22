В Новосибирске проходят гастроли Тюменского Большого Драматического театра

Продолжительный обмен творческими силами стал возможен благодаря участию театров в федеральной программе «Большие гастроли», организованной «РОСКОЦЕРТОМ», согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках межрегионального направления.

О новом опыте сотрудничества крупнейших театров Сибири рассказали на пресс-конференции в ТАСС-Новосибирск заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Грегул, директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева и руководитель ТБДТ Сергей Осинцев.

В рамках программы «Большие гастроли» артисты Тюмени и Новосибирска играют на площадке театра-партнера по четыре спектакля. Для Тюменского Большого драматического театра это классическая комедия «Тартюф», мюзикл «Восемь женщин», драма «Каренин А.» и лирический моноспектакль «Новеченто (1900-й)». В тюменской афише новосибирского «Красного факела» представлены сценическая фантазия «Тайм-аут», сатира «Дело», музыкальный спектакль на вечный сюжет «Поминальная молитва» и комедия «Продавец дождя».

— Наши гости из Тюмени привезли на площадку “Красного факела” четыре спектакля, а “Красный факел” в свою очередь показывает четыре не менее замечательных спектакля на сцене Тюменского Большого драматического театра. И каждый показ сопровождают аншлаг и фурор. С особой теплотой принимают гостей новосибирские зрители. И столь же радостный прием оказывает новосибирцам театральная публика Тюмени, — подчеркивает заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Грегул. — Огромная благодарность министерству культуры Российской федерации за возрождение программы «Большие гастроли». У нас вновь появилась уникальная возможность дружить регионами, делиться друг с другом опытом, радовать зрителей нашим творчеством.

Тюменский Большой драматический театр хорошо знаком новосибирскому зрителю как участник местных фестивалей. Трижды за последнее десятилетие тюменские артисты показывали свои спектакли в рамках Межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» («Мольер», «Дни Турбиных», «Молодость») и буквально прошлой осенью с аншлагом представили свой нашумевший мюзикл «Семейка Аддамс» в рамках Всероссийского фестиваля новых музыкальных проектов «Другие берега». С большой гастрольной программой ТБДТ оказался в Новосибирске впервые.

— Для нас приезд в Новосибирск, как приезд домой, и сцена “Красного факела” нам почти родная, но такие большие гастроли здесь для нас впервые, — рассказывает директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев. — Хочется, чтобы нынешние обменные гастроли стали ярким моментом большой дружбы между нашими регионами и театрами, превратив эту историю в регулярный опыт. Для встречи с Новосибирском мы выбрали спектакли, которые показывают всю палитру нашего репертуара. Это и костюмная академическая комедия по Мольеру, и написанный специально для нашего театра мюзикл, и современная версия классического сюжета Толстого, и душевная история о пианисте. Мы видим, как рад нам новосибирский зритель. Уже на первом спектакле зал встал и аплодировал. Нас спрашивают, сколько раз вы ходили на бис? А мы не считали. Мы выходили и выходили, кланялись и кланялись. И тоже самое происходило в Тюмени. Зал встал и аплодировал. И это доказывает большой взаимный интерес со стороны зрителей наших городов.

Весьма любопытной оказалась и история взаимоотношений театра «Красный факел» с тюменским зрителем. В XXI веке крупнейший театр Новосибирска не выезжал на гастроли в первый город Сибири, но в прошлом столетии имел такой опыт. 48 лет назад, в июле 1975 года, «Красный факел» целый месяц показывал свои спектакли в Тюмени. Своими впечатлениями об этом знаковом визите поделился один из тюменских театралов. Зритель отметил, что запомнил те давние гастроли не только потому, что увидел спектакли высокого художественного уровня, но и от того, что приобрел билеты на гастрольные спектакли новосибирского театра на свои первые студенческие деньги ‒ для себя и мамы.