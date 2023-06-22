Рекламодателям

В Новосибирске проходят гастроли Тюменского Большого Драматического театра

  • 22/06/2023, 17:45
В Новосибирске проходят гастроли Тюменского Большого Драматического театра
С 20 по 25 июня гости из соседнего региона показывают свои спектакли на сцене Новосибирского государственного академического театра «Красный факел». В это же время артисты «Красного факела» представляют свои спектакли в Тюмени.

Продолжительный обмен творческими силами стал возможен благодаря участию театров в федеральной программе «Большие гастроли», организованной «РОСКОЦЕРТОМ», согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках межрегионального направления.

О новом опыте сотрудничества крупнейших театров Сибири рассказали на пресс-конференции в ТАСС-Новосибирск заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Грегул, директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева и руководитель ТБДТ Сергей Осинцев.

В рамках программы «Большие гастроли» артисты Тюмени и Новосибирска играют на площадке театра-партнера по четыре спектакля. Для Тюменского Большого драматического театра это классическая комедия «Тартюф», мюзикл «Восемь женщин», драма «Каренин А.» и лирический моноспектакль «Новеченто (1900-й)». В тюменской афише новосибирского «Красного факела» представлены сценическая фантазия «Тайм-аут», сатира «Дело», музыкальный спектакль на вечный сюжет «Поминальная молитва» и комедия «Продавец дождя».

— Наши гости из Тюмени привезли на площадку “Красного факела” четыре спектакля, а “Красный факел” в свою очередь показывает четыре не менее замечательных спектакля на сцене Тюменского Большого драматического театра. И каждый показ сопровождают аншлаг и фурор. С особой теплотой принимают гостей новосибирские зрители. И столь же радостный прием оказывает новосибирцам театральная публика Тюмени, — подчеркивает заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Грегул. — Огромная благодарность министерству культуры Российской федерации за возрождение программы «Большие гастроли». У нас вновь появилась уникальная возможность дружить регионами, делиться друг с другом опытом, радовать зрителей нашим творчеством.

Тюменский Большой драматический театр хорошо знаком новосибирскому зрителю как участник местных фестивалей. Трижды за последнее десятилетие тюменские артисты показывали свои спектакли в рамках Межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» («Мольер», «Дни Турбиных», «Молодость») и буквально прошлой осенью с аншлагом представили свой нашумевший мюзикл «Семейка Аддамс» в рамках Всероссийского фестиваля новых музыкальных проектов «Другие берега». С большой гастрольной программой ТБДТ оказался в Новосибирске впервые.

— Для нас приезд в Новосибирск, как приезд домой, и сцена “Красного факела” нам почти родная, но такие большие гастроли здесь для нас впервые, — рассказывает директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев. — Хочется, чтобы нынешние обменные гастроли стали ярким моментом большой дружбы между нашими регионами и театрами, превратив эту историю в регулярный опыт. Для встречи с Новосибирском мы выбрали спектакли, которые показывают всю палитру нашего репертуара. Это и костюмная академическая комедия по Мольеру, и написанный специально для нашего театра мюзикл, и современная версия классического сюжета Толстого, и душевная история о пианисте. Мы видим, как рад нам новосибирский зритель. Уже на первом спектакле зал встал и аплодировал. Нас спрашивают, сколько раз вы ходили на бис? А мы не считали. Мы выходили и выходили, кланялись и кланялись. И тоже самое происходило в Тюмени. Зал встал и аплодировал. И это доказывает большой взаимный интерес со стороны зрителей наших городов.

В Новосибирске проходят гастроли Тюменского Большого Драматического театра

Автор фото: Василий Вагин

Весьма любопытной оказалась и история взаимоотношений театра «Красный факел» с тюменским зрителем. В XXI веке крупнейший театр Новосибирска не выезжал на гастроли в первый город Сибири, но в прошлом столетии имел такой опыт. 48 лет назад, в июле 1975 года, «Красный факел» целый месяц показывал свои спектакли в Тюмени. Своими впечатлениями об этом знаковом визите поделился один из тюменских театралов. Зритель отметил, что запомнил те давние гастроли не только потому, что увидел спектакли высокого художественного уровня, но и от того, что приобрел билеты на гастрольные спектакли новосибирского театра на свои первые студенческие деньги ‒ для себя и мамы.

— К формированию гастрольной программы мы, как и наши тюменские коллеги, подошли очень серьезно, — отмечает директор Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» Антонида Гореявчева. — В первую очередь, мы выбирали спектакли, которые любят наши новосибирские зрители, поэтому в афишу вошли разноплановые и разножанровые, но неизменно востребованные публикой постановки. И уже первые гастрольные дни показали, что мы сделали правильный выбор. После каждого показа зрители в едином порыве вставали и благодарили наших артистов громкими аплодисментами и криками «браво». Зрители признавались, что такое сочетание современных технологий и театрального искусства, которые они наблюдали в спектаклях «Тайм-аут» и «Дело», они видели впервые ‒ и получили в хорошем смысле сильные впечатления. Для нас это очень важно и ценно. Надеюсь, и другие спектакли гастрольной программы найдут путь к сердцу тюменского зрителя, который очень чутко реагирует на все, происходящее на сцене, думает, рефлексирует и не скупится на ответные эмоции. Гастроли ‒ всегда экзамен. И не только для артистов, но и для театральных служб и цехов: ведь мы играем на чужой площадке четыре многонаселенных, технически сложных спектакля с масштабными декорациями. Благодаря поддержке специалистов Тюменского Большого драматического театра у нас не возникает никаких сложностей с адаптацией спектаклей. Службы работают в напряженном режиме, но мы легко находим общий язык. Тоже самое происходит у тюменцев в стенах нашего «Красного факела». Уже сейчас можно сказать, что оба театра выдержали экзамен. Наши сцены могут принимать наши спектакли, и это еще один веский довод в пользу дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Фото предоставлено пресс-службой театра «Красный факел», автор: Антон Шутов

463

Рубрики : Культура

Регионы: Тюмень Новоибирск

Теги : спектакли Красный факел гастроли Тюменского Большого Драматического театра


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Дети и родители погибших на СВО военнослужащих будут получать денежные выплаты
22/06/23 17:24
В Куйбышеве прощаются с погибшим на СВО выпускником школы-интерната
22/06/23 11:42
Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО
17/06/23 12:46
Дядю Дёнера признали банкротом и ввели конкурсное производство

Дядю Дёнера признали банкротом и ввели конкурсное производство

На этом настаивали кредиторы эмитента. Они опасаются, что бизнес компании может быть переведен на третьих лиц.
Читать статью >>
Иран вышел на второе место по поставке арбузов в Новосибирск

Иран поставил в Новосибирск более 300 тонн арбузов

Лидером традиционно остается Узбекистан.
Читать статью >>
Жительница Новосибирска подала иск в суд на городское и областное управления ГИБДД

Жительница Новосибирска подала иск в суд на городское и областное управления ГИБДД

Поводом стало отсутствие проверок зимнего содержания городских дорог. У истицы и ответчиков разное понимание угроз жизни и здоровью граждан от снега и наледи.
Читать статью >>
Надежность соединения в мобильных сетях в Новосибирске составила почти 99%

Надежность соединения в мобильных сетях в Новосибирске составила почти 99%

Замеры проводились в течение десяти дней.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер»

Дмитрий Колодаев: За 12 лет работы на рынке я никогда не видел такого количества брошенных поездов

Проблемы с поставками грузов из западной части России на Восток сохраняются, но рынок ожил, в том числе из-за прихода новых иностранных игроков.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Дядю Дёнера признали банкротом и ввели конкурсное производство

22/06/2023, 19:22

Иран поставил в Новосибирск более 300 тонн арбузов

22/06/2023, 19:05

Жительница Новосибирска подала иск в суд на городское и областное управления ГИБДД

22/06/2023, 18:05

Большой новосибирский планетарий назвали в честь российского космонавта-испытателя Анны Кикиной

22/06/2023, 17:59
Популярное

Стало известно, кому с 1 июля повысят пенсии

22/06/2023, 17:05

Минпросвещения планирует переименовать уроки ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины»

22/06/2023, 12:48

Мошенники взялись за сотрудников компаний, которые собираются отправиться в отпуск

22/06/2023, 11:02
Новости компаний

Сбер откроет аккредитивы для зачисления субсидий по программе газификации

22/06/2023, 15:09

Премьера фэнтези-сериала «‎Библиотекарь»‎ в видеосервисе Wink состоится 29 июня

22/06/2023, 15:05

Сбер представил возрастной портрет заемщика в Сибири

21/06/2023, 17:04

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска