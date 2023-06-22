Надежность соединения в мобильных сетях в Новосибирске составила почти 99%

В Новосибирске надежность соединения мобильной сети эксперты оценили в 98,9%. Для исследования использовались SIM-карты МТС, МегаФон, билайн и Tele2. Средний уровень задержки сигнала (Ping) немного превысил 100 Мс, сообщила результаты исследования пресс-служба ИАА TelecomDaily.

— Замеры проводились в течение десяти дней, в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки сети. Тестирование осуществлялось в движении. Автомобиль с измерительным комплексом проехал по городу, — отмечается в сообщении.

Маршрут включал основные магистрали с деловым центром, так и спальные районы.

По данные исследования, у билайна и Tele2 зафиксированы максимальные 100% надежности соединения мобильной сети. Близок к ним и МТС — 99,7%, у МегаФона — 96%. Самая низкая задержка сигнала также у билайна (86 Мс). За ним идут МегаФон — 88 Мс. У Tele2 — 109 Мс и МТС — 118 Мс.

Средняя скорость на загрузку во всех проверяемых сетях достигает 42,6 Мбит/с, что является высоким результатом.

— По средней скорости по направлению к абоненту лучшим стал билайн— 54,5 Мбит/с, второй МегаФон — 53,1 Мбит/с. У МТС — 32,2 Мбит/с, У Tele2 — 30,5 Мбит/с. А по средней скорости от абонента (Upload) лидирует МегаФон — 35,8 Мбит/с, далее — МТС с 16,9 Мбит/с. У билайна — 16,6 Мбит/с, у Tele2 — 15 Мбит/с, — говорится в сообщении ИАА TelecomDaily.

Ранее редакция сообщала о том, что в тоннелях новосибирского метро появился скоростной LTE-интернет.