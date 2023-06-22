Новосибирская транспортная компания погасила долг в 10 млн рублей после ареста грузовиков

Новосибирская транспортная компания погасила долг после ареста судебными приставами двух тягачей Volvo, сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области. Долг компании составлял более 20 млн рублей.

— Между компанией-должником и организацией был заключен договор по транспортно-экспедиционному обслуживанию при перевозках грузов. Но услугу в результате так и не предоставили. Попытки клиента вернуть предоплату в досудебном порядке не увенчались успехом. После обращения в суд, транспортную компанию обязали вернуть деньги. Но и после этого должник не торопился с выплатой, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что руководителя предприятия предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Кроме того, на счета компании и два седельных тягача Volvo FH-TRUCK был наложен арест. После того, как должника уведомили о передаче техники на реализацию, компания оплатила задолженность в полном объеме. Помимо долга, с организации дополнительно взыскали исполнительский сбор в размере более 700 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований.

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