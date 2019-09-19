В Новосибирске растет спрос на противоугонные системы

За год в России существенно вырос спрос на все разновидности противоугонных систем – такие данные получили эксперты «Авито Авто», проанализировав этот сегмент рынка автомобильных товаров. В Новосибирске самой популярной оказалась категория иммобилайзеров – спрос на них увеличился на 40% по сравнению с августом 2018 года. Однако по абсолютному показателю спроса самыми популярными остаются сигнализации.

— В городе на автосигнализации приходится 90% от общего спроса на противоугонные системы. На втором месте по популярности спутниковые системы – 5% спроса. На иммобилайзеры и механические блокираторы приходится 3% и 2% спроса, — отмечают в Авито.

Что касается, средней цены устройств, предотвращающих угон, то в Новосибирске она составляет от 3 200 руб. до 3 900 рублей. За год доступнее всего стали иммобилайзеры – на 24,1%.

Фото: pixabay.com, автор- welshandproud