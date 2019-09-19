Росатом подтвердил заинтересованность в проекте ЦКП «СКИФ»

ГК «Росатом» заинтересован в использовании синхротронного излучения, которое будет генерироваться в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Об этом сообщил на заседании Научно-координационного совета ЦКП «СКИФ» в ходе Международного форума технологического развития «Технопром-2019» первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» (структура ГК «Росатом») Алексей Дуб, говорится в сообщении пресс-службы ЦКП «СКИФ».

— Нас интересуют направления, связанные с разработкой толерантного топлива, замыкание ядерного топливного цикла. Также в задачах ГК стоит безопасное захоронение отработавшего ядерного топлива. Очевидно, что это динамические процессы, и для их исследования может быть использовано синхротронное излучение. Для этого требуется сфокусированное синхротронное излучение с высокой яркостью, которое соответствует параметрам излучения, представленного в проекте (ЦКП «СКИФ»). Думаю, в ближайшее время мы еще больше детализируем и расширим спектр задач, который сможем совместно решать, — сказал Алексей Дуб.

Он добавил, что также Росатом заинтересован в разработке новых радиофармпрепаратов для медицины, развитии сварочных и аддитивных технологий. Синхротронное излучение позволит эффективно решать научные, методологические и сертификационные задачи по этим направлениям.

Отмечается, что возможности источников синхротронного излучения 4-го поколения для ядерной энергетики включают в себя разработку толерантного топлива, устойчивого к авариям с потерей теплоносителя; поиск безопасных способов захоронения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) — исследование поведения ОЯТ в ходе взаимодействия с материалом контейнера и грунтовыми водами; cсовершенствование аддитивных технологий (селективного лазерного плавления) и др.

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске – флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», входящий в нацпроект «Наука». Источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Создание источника СИ будет завершено в 2023 году, что позволит уже в 2024 году начать на нем проведение международных научных исследований. Ориентировочная стоимость — 37,1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ЦКП «СКИФ»