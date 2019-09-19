Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

«Трансхимэкспорт» построит в Купино маслоэкстракционный завод

Общий объем инвестиций компании в проект составит 2-3 млрд рублей.
  • 19/09/2019, 19:02
Автор: Юлия Данилова
«Трансхимэкспорт» построит в Купино маслоэкстракционный завод
Инвестор также планирует реализовать масштабный проект по выращиванию сои.

— Проект мы реализуем в Купинском районе Новосибирской области. Его суть заключается в создании производства по маслопереработке для выпуска продукции, имеющей более высокую добавленную стоимость: протеина, белка, масла и т.д. С этой целью мы сейчас закупаем хорошее технологическое оборудование и начинаем популяризировать культуру выращивания масличных среди соседей-сельхозпредприятий, — сообщил после подписания соглашения с Новосибирской областью в рамках форума «Технопром» гендиректор ООО «Трансхимэкспорт» Алексей Воротников.

По его словам, проект предусматривает несколько этапов внедрения. На первом этапе инвестор планирует модернизировать АО «Купинский элеватор». Сейчас он специализируется на хранении и обработке зерна. После модернизации на предприятии можно будет осуществлять хранение и очистку масличных культур.

Следующий этап — строительство маслоэкстракционного завода для производства масла и шрот. Мощность производства — 500 тонн в сутки. С каждой тонны сырья инвестор планирует получать около 400 кг масла.

— Мы будем принимать на переработку как местное сырье, так и сырье из соседних регионов, в том числе из прилегающих к нам стран СНГ (Казахстан). Речь идет о рапсе, льне, подсолнечнике, — говорит он. — В следующем году мы запускаем серьезный проект по сое: закупаем у крупнейших отраслевых мировых корпораций семена, планируем посеять 20-25 сортов и посмотреть на результаты по маслу и белку. Если они нас устроят, то мы запустим лучшие в севооборот. Впрочем, мы уверены, что местные сельхозпроизводители тоже обратят внимание на потенциал этих культур, так как это другой ценовой сегмент рынка, и у людей будет возможность увеличить свою доходную базу.

Основной рынок сбыта готовой продукции предприятия — Новосибирская область. Воротников напоминает, что в регионе работают крупнейшие потребители продукции завода. Это ООО «Эконива», а также другие животноводческие компании, которым интересна покупка шрота на корм для скота. С другой стороны, компания Pepsico недавно анонсировала строительство в регионе крупного завода по производству засоленных  закусок.

В Новосибирской области планируется строительство завода по производству снеков

PepsiCo планирует построить в ПЛП завод по производству снеков

— Для организации производственного цикла им нужно масло, и мы будем довольны, если это будет масло местного производства. В перспективе, если нам удастся организовать работу с этими партнерами, мы получим возможность экспорта нашей продукции по всему миру, — уверен Алексей Воротников.

Совокупную стоимость проекта инвестор оценивает в 2-3 млрд рублей. Элеваторный комплекс по хранению, приему и обработке зерна в Купино «Трансхимэкспорт» намерен запустить уже в 2020 году, а строительство завода завершить через 2-3 года. Сейчас инвестор решает вопрос энергообеспеченности проекта, от него зависит технология, которая будет использоваться на предприятии.

При этом Алексей Воротников не исключает, что довольно долгое время завод будет работать на перспективу.

— Для того чтобы работать на полную мощность, нам необходимы 200 тысяч тонн сырья в год. При нашей урожайности (даже при очень качественной обработке земли) можно получить 2 тонны масличных с одного гектара, то есть необходимо около 100 тысяч га занять под масличные культуры, а в севообороте должны участвовать 300 тысяч га земли. Сегодня в Купинском районе в севообороте занято около 130 тысяч га, — пояснил он.

По оценкам инвестора, чтобы производить хороший урожай масличных по современной технологии в 1 тысячу га земли необходимо вложить 1,5 млн долларов.

ООО «Трансхимэкспорт» (Москва) создано в 2000 году. Основными видами деятельности являются: организация перевалки угля и минеральных удобрений через Восточно-Уральский Терминал, а также организация экспортных поставок угля и минеральных удобрений в Юго-Восточную Азию, Австралию и Латинскую Америку, говорится на сайте компании. Последние три года ГК «Трансхимэкспорт» создает в Новосибирской области аграрный кластер. Компании принадлежат 11 тысяч га полей в Купинском районе: посевная площадь пшеницы в 2019 году составила 1040 га, ячменя — 2503 га, рапса — 5024 га, льна — 303 га. Полевыми работами занимается дочерняя компания ГК — ООО «Сибзернопром». В 2018 году она собрала рекордный для Новосибирской области урожай рапса — 20,2 ц/га, в среднем по региону — 13,3 ц/га, по России — 14,8 ц/га. Валовый сбор составил 7,6 тысячи тонн рапса, 300 тонн пшеницы, 370 тонн ячменя, выручка от реализации — 166 млн рублей. В ближайшие несколько лет компания планирует расширить номенклатуру зерновых культур и увеличить севооборот «Сибзернопрома» до 40 тысяч га. На сегодняшний день холдинг «Трансхимэкпорт» инвестировал свыше 1 млрд рублей в покупку последних моделей сельскохозяйственной техники известных во всем мире производителей MacDon, HoneyBee, Buhler, Case, John Deere, Bourgault.

В ГК «Трансхимэкспорт» также входит АО «Купинский элеватор». В 2020 году в рамках масштабной модернизации на элеваторе планируется установить дополнительные емкости для хранения на 80 тысяч тонн.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Оборот малых предприятий Новосибирской области за первые полгода 2019 года составил 277,8 млрд рублей

Оборот малых предприятий Новосибирской области за первые полгода 2019 года составил 277,8 млрд рублей

19/09/2019, 15:28
Более половины оборота обеспечено за счет оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов.
квартира в клубном доме недорого

435 тысяч, чтобы переехать в клубный дом в 5 минутах от «Сибирского молла»

19/09/2019, 14:17
435 000 рублей* — минимальный первоначальный взнос в размере 10% при покупке двухкомнатной квартиры площадью 55,76 кв. м в Доме на Федосеева «комфорт+» от ГК «Расцветай».
Цифровые концессии предлагают выставлять на торги в едином пакете

Цифровые концессии предлагают выставлять на торги в едином пакете

19/09/2019, 14:10
Это позволит сэкономить бюджетные средства, получить необходимые цифровые сервисы, а также обеспечить доходность инвесторам.

Актуальный разговор

Потребности как непрофильные проекты

Все материалы
Новости

Новосибирские генетики создают гибрид генома и «цифры»

19/09/2019, 19:11

В Новосибирске растет спрос на противоугонные системы

19/09/2019, 17:57

Росатом подтвердил заинтересованность в проекте ЦКП «СКИФ»

19/09/2019, 17:33

«Мегафон» вложит 4,5 млрд рублей в Новосибирскую область

19/09/2019, 16:20

«Ласточку» протестируют на маршруте Томск – Новосибирск

19/09/2019, 15:35

Оборот малых предприятий Новосибирской области за первые полгода 2019 года составил 277,8 млрд рублей

19/09/2019, 15:28

435 тысяч, чтобы переехать в клубный дом в 5 минутах от «Сибирского молла»

19/09/2019, 14:17

Цифровые концессии предлагают выставлять на торги в едином пакете

19/09/2019, 14:10

В программу реиндустриализации экономики региона включены два новых проекта

19/09/2019, 12:27

«Ситроникс» подсветит пешеходный переход

19/09/2019, 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска