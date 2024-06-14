В Новосибирске ремонтные работы ул. Писарева ведутся круглосуточно – поточным методом

Ремонт ул. Писарева осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С наступлением благоприятных погодных условий работы ведутся круглосуточно – поточным методом, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Ожидается, что в эксплуатацию объект сдадут раньше контрактных сроков: не в конце, а к началу третьего месяца лета.

Следует отметить, что ремонт захватывает участок улично-дорожной сети от ул. Железнодорожной до ул. Ипподромской протяженностью 1,7 км. Предварительная его стоимость составляет 127 млн рублей.

По словам начальника отдела ремонта автомобильных дорог «Управления дорожного строительства» Владислава Кондратьева, это объект комплексного ремонта, где запланированы ремонт проезжей части, тротуара, замена бортовых камней, замена-устройство недостающих дорожных знаков и нанесение разметки из термопластика. В настоящее время работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона выполнены примерно на 50%. Также работы по установке дорожных камней выполнены примерно на 90%, по устройству выравнивающего слоя – на 100% и по устройству тротуаров – примерно на 30%. Срок завершения по контракту – 30 августа.

— Я думаю, выполним работы досрочно – до конца июля. К 1 августа планируем ввести этот объект в эксплуатацию, — заключил Владислав Кондратьев.

Директор по производству дорожной компании «Дорсиб плюс» Вадим Тимошенко сообщил, что несмотря на сложности, рабочий процесс будет организован таким образом, чтобы не только довести объект до нормативного состояния качественно, но и выполнить работы быстрее.