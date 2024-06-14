Девушка погибла в ДТП с Камазом на трассе под Новосибирском

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Новосибирской области унесла жизнь молодой девушки.

ДТП произошло на территории Искитимского района утром 14 июня.

По данным Госавтоинспекции, 24-летний парень за рулем Nissan Sunny ехал со стороны Евсино и, при пересечении нерегулируемого перекрестка с Р-256 (70 км), врезался во встречный Камаз.

— В результате дорожного происшествия 20-летняя пассажирка Nissan Sunny получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте аварии. Водитель иномарки с травмами был госпитализирован, — сообщили в областном ведомстве.

На месте аварии работают наряд ГАИ и сотрудники следственно-оперативной группы.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажирский автобус, выполнявший рейс «Новосибирск-Усть-Каменогорск», попал в страшную аварию на Змеиногорском тракте, унесшую жизнь двоих человек.